Iași: Peste 30 de restaurante se unesc pentru a-i sprijini pe pelerinii Sfintei Cuvioase Parascheva

Peste 30 restaurante, cafenele și locații de referință au răspuns pozitiv invitației Platformei Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, de a veni în sprijinul sutelor de mii de pelerini care vor participa la pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Pe 18 septembrie, la Iași, reprezentanții partenerilor întru fapte bune, s-au întâlnit sub binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru a pune la punct efortul organizatoric necesar unui pelerinaj de asemenea amploare.

IPS Teofan le-a mulțumit și i-a încurajat în acțiunea lor, explicând că este vorba despre un exercițiu de comuniune, în care zeci de mii de suflete primesc întărire, alinare și nădejde.

Un gest mic poate fi un mare ajutor

Pe lângă efortul partenerilor, Arhiepiscopia Iașilor va pregăti, cu ajutorul parohiilor și mănăstirilor din eparhie, peste 100.000 de porții de hrană pentru pelerini.

„Cred că aceasta este adevărata frumusețe a pelerinajului: nu doar rugăciunea, ci și slujirea. Nu doar cuvintele, ci și faptele. Iar faptele bune, oricât de mici, hrănesc sufletul”, a spus părintele Cosmin Brînză, director al platformei fiideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și moderator al întâlnirii.

Numele partenerilor participanți la acest eveniment se găsește pe siteul Fiideajutor.ro.

Foto credit: Mitropolia Moldovei și Bucovinei