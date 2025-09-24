Congresul Nepsis Irlanda 2025: „Demnitatea voluntariatului și lucrarea tinerilor în comunitate”. Programul activităților

Episcopia Irlandei și Islandei organizează, între 25 și 28 septembrie 2025, Congresul Nepsis Irlanda, un eveniment dedicat tinerilor ortodocși români din diaspora. Tema generală a întâlnirii este „Demnitatea voluntariatului și lucrarea tinerilor în comunitate”, subliniind importanța implicării active și responsabile în viața comunității.

Evenimentul va reuni tineri ortodocși români din Irlanda și Islanda, împreună cu preoții și coordonatorii lor, pentru rugăciune, reflecție și activități formative menite să întărească spiritul comunitar și responsabilitatea voluntariatului.

Programul congresului este structurat astfel:

Joi, 25 septembrie, lucrările vor debuta la ora 18:00 printr-o priveghere în cinstea Sfântului Neagoe Basarab (Vecernie cu Litie și Utrenie), urmată, la ora 22:30, de Sfânta Liturghie.

Vineri, 26 septembrie, de la ora 15:00, se vor desfășura ateliere tematice privind formarea echipelor Nepsis și rolul voluntarului în comunitate. Ziua va continua cu Paraclisul Sfântului Neagoe Basarab (19:00) și cu înregistrarea unui episod al Podcastului Nepsis Talks (20:30).

Sâmbătă, 27 septembrie, programul va începe la ora 08:30 cu Sfânta Liturghie, urmată de sesiuni interactive pe teme precum inițierea activităților în filiale, comunicarea în echipă, asumarea responsabilității și mărturia creștină prin fapte.

Mai târziu, între orele 16:00–17:00, sunt prevăzute momente artistice, iar seara, de la ora 18:00, va fi săvârșită Vecernia Mare.

Duminică, 28 septembrie, participanții vor lua parte la Utrenia (08:30) și la Dumnezeiasca Liturghie (10:00), urmate de încheierea lucrărilor congresului și prezentarea concluziilor. După ora 14:00, va avea loc o întâlnire cu doamna preoteasă Garoafa Coman, urmată de activități de dialog și reflecție personală.

În aceeași zi, la ora 17:00, la Catedrala Ortodoxă Română din Leeson Park, Dublin, se va desfășura o conferință susținută de Pr. Prof. Constantin Coman, cu tema „Sfinții români recent canonizați”.

Tineri în trezvie

Congresul Nepsis Ireland 2025 își propune să adâncească legătura tinerilor cu viața Bisericii, să sprijine dezvoltarea filialelor locale și să încurajeze voluntariatul ca formă de slujire a aproapelui și de mărturisire a credinței.

Doritorii se pot înscrie aici.

Nepsis este numele generic al asociațiilor și grupărilor de tineret din Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale. Este un cuvânt care provine din limba greacă și înseamnă „trezvie” sau „a fi treaz”.

Nepsis Irlanda își desfășoară activitatea cu binecuvântarea Mitropolitului Iosif al Europei Occidentale și Meridionale.

Foto credit: Nepsis Irlanda