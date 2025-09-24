Prima conferință a preoților de caritate din Patriarhia Română a prilejuit emulație și schimb de bune practici

Centrul pastoral-misionar „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Păltiniș, județul Sibiu, a găzduit, în perioada 22-24 septembrie, prima conferință națională a preoților de caritate din Patriarhia Română.

Evenimentul a debutat cu un Te Deum oficiat la Schitul Păltiniș de un sobor condus de pr. Ciprian Ioniță, consilier patriarhal, coordonatorul Sectorului Social-Filantropic al Administrației Patriarhale.

Părintelui consilier patriarhal i s-au alăturat în slujire pr. Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, și pr. Liviu Iulian Tarcău, consilierul de misiune al Arhiepiscopiei Sibiului.

La eveniment au participat peste 100 din cei aproximativ 250 de preoți de caritate din Patriarhia Română.

„Mă bucur că suntem prezenți în număr atât de mare”, a spus Părintele Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță în deschiderea lucrărilor. „Este foarte important să fim împreună, să ne împărtășim experiențele pe care le avem fiecare în unitatea spitalicească în care ne săvârșim misiunea.”

Mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu a fost transmis de pr. Liviu Tarcău, consilierul pentru misiune al Arhiepiscopiei Sibiului.

Agenda lucrărilor

Pe agenda lucrărilor a fost prezentarea și discutarea protocolului încheiat între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății în octombrie 2022, precum și discutarea unor aspecte misionare, edilitare și filantropice ale activității preoților de caritate din Patriarhia Română.

A doua zi a conferinței a fost dedicată workshopurilor tematice pentru preoții care slujesc în spitale specializate, cum ar fi spitale de psihiatrie, maternități, centre de îngrijiri paliative, spitale oncologice sau multidisciplinare.

„Sperăm ca această primă întâlnire să fie un început binecuvântat și cu multe realizări, iar în decursul anului să avem mai multe proiecte pe care să le desfășurăm împreună”, a spus la final Părintele Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță.

Îmbunătățirea comunicării interne și externe

Părintele Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, a sintetizat concluziile conferinței pentru Basilica.ro.

„La final, au fost centralizate ideile principale și incluse într-un proces verbal votat de întreaga adunare, care va fi înaintat Administrației Patriarhale pentru informare și pentru rezolvarea anumitor aspecte care ne ajută pe noi, preoții de spital”.

Sub aspect organizatoric-administrativ, au fost instituite metode mai bune de comunicare internă la nivel central și metropolitan, prin crearea unor grupuri de comunicare online ierarhizate începând de la Administrația Patriarhală, cele șase centre mitropolitane, apoi centrele eparhiale.

„De asemenea, au fost prezentate modele de bună practică, cu scopul de a replica idei și proiecte și în alte zone ale țării”, a mai spus Părintele Alin Nica.

Au fost create grupuri de lucru în funcție de specificul spitalelor în care preoții respectivi își desfășoară activitatea.

„Acest lucru are ca scop implementarea unor proiecte pastorale, pentru că sunt diferențe de abordare pe fiecare categorie de spital, și astfel s-au creat grupuri de lucru cu un responsabil de proiect”, a mai explicat coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor.

Entuziasm și emulație

„Un obiectiv al nostru asumat este să ne organizăm cât mai bine, pentru a livra informații și materiale pentru Centrul de Presă Basilica, încât, cu suportul dumneavoastră, să putem încuraja, promova și dinamiza lucrarea preotului de spital”, a mai transmis Părintele Alin Nica.

Evenimentul a stârnit entuziasm și emulație în rândul preoților de caritate din țară.

„Această experiență o vom duce mai departe și vom putea implementa anumite lucruri în spitalele în care slujim”, a declarat pr. Ovidiu Bontoș de la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare.

„Este mai mult decât m-am așteptat, este o apropiere foarte mare între noi, ne împărtășim foarte multe lucruri, avem foarte multe lucruri de învățat unii de la alții”, a spus și pr. Tinel Florin Dudău, de la Spitalul de Psihiatrie din Poiana Mare, județul Dolj.

„Sunt preot de 23 de ani la Spitalul de Psihiatrie din Poiana Mare, județul Dolj, dar am avut foarte multe lucruri de învățat de la această conferință.”

După această primă ediție, Conferința Națională a Preoților din Caritate din Patriarhia Română va avea loc cu frecvență anuală.

Recent, pentru a veni în sprijinul preoților din spitale și centrele medicale, au fost tipărite Molitfelnicul preoților de caritate și Ghidul preotului de caritate.

Foto credit: Mitropolia Ardealului / Costin Chesnoiu