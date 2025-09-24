Episcopul Daciei Felix, în vizită la șantierele desfășurate în eparhie

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a vizitat luni două șantiere aflate în desfășurare în cuprinsul Eparhiei.

Ierarhul a ținut o ședință de lucru pe șantierul Centrului Eparhial din Vârșeț, acolo unde continuă lucrările de ridicare a unui paraclis episcopal.

Noua biserică va purta hramurile Sfântul Ioan Botezătorul, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana.

De asemenea, Preasfinția Sa a vizitat și șantierul de la Centrul Social Pastoral „Sf. Ier. Nectarie” din Vârșeț, o lucrare menită să sprijine atât activitățile social-filantropice, cât și pe cele educaționale și pastorale desfășurate de Episcopia Daciei Felix.

Apel al ajutor

Eparhia face apel la oamenii binevoitori care doresc să sprijine lucrările de construcție atât la paraclisul episcopal din cadrul Centrului Eparhial, cât și la Centrul Social Pastoral „Sf. Ier. Nectarie”.

Donațiile se pot face în conturile:

RO41RNCB0075004895030422 – RON

RO14RNCB0075004895030423 – EUR

RS35340000001012076202 – RSD

Foto credit: Episcopia Daciei Felix