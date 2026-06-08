Mitropolitul Irineu a sfințit biserica unui spital din Gorj: Aici oamenii vor găsi mângâiere, nădejde și putere

Mitropolitul Irineu al Olteniei a sfințit duminică Biserica „Sfânta Muceniță Filofteia”, construită în incinta Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a explicat că acolo „oamenii vor găsi mângâiere, nădejde și puterea de a merge mai departe în lupta cu suferința”.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților locale și județene, cadre medicale și credincioși din municipiu.

În predică, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a subliniat chemarea fiecărui creștin la mântuire și modelul oferit de sfinți: „Sunt aleșii lui Dumnezeu. Ei sunt rânduiți din veșnicie de Bunul Dumnezeu pentru a se bucura de slava Împărăției Sale”.

„În același timp, și noi suntem rânduiți de Dumnezeu pentru viață și pentru mântuire. El ne aduce pe toți în lume prin naștere, ne dăruiește viață, putere și har, pentru ca să putem trăi în această lume, să săvârșim fapte bune și, la vremea cuvenită, să ne întoarcem la Tatăl Cel Ceresc”.

Înaltpreasfinția Sa a amintit că adevărata valoare a vieții nu constă în bunurile trecătoare, ci în iubirea concretă față de aproapele: „Ceea ce rămâne veșnic înaintea lui Dumnezeu sunt faptele săvârșite pentru aproapele nostru”.

Un sprijin în fața suferinței

Referindu-se la contextul special al slujbei, Mitropolitul Olteniei a evidențiat lucrarea celor care îngrijesc bolnavii: „Nu întâmplător ne aflăm astăzi într-un spital. Aici vin oameni încercați de diferite suferințe”.

„Dumnezeu, în iubirea Sa, nu l-a părăsit pe om. El a rânduit medici, asistenți și personal medical care, prin priceperea și dăruirea lor, participă la lucrarea Marelui Doctor al sufletelor și al trupurilor, Mântuitorul nostru Iisus Hristos”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a evocat numeroasele vindecări săvârșite de Mântuitorul în timpul activității Sale pământești, arătând că acestea îi îndeamnă pe credincioși să își pună nădejdea în Dumnezeu: „Numai în El găsim adevărata vindecare și numai prin El putem dobândi bucuriile cerești”.

„Cel care Îl iubește pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos primește putere de la Dumnezeu să lupte împotriva bolilor, a necazurilor și a suferințelor vieții. Dacă Dumnezeu locuiește în inima omului, atunci omul nu este biruit de încercări, ci le transformă în prilej de apropiere de Dumnezeu și de creștere duhovnicească”.

„Trebuie să ne silim să facem binele. Sfânta Scriptură ne învață că cel care face binele va primi însutit și înmiit de la Dumnezeu. Aceste răsplătiri nu sunt numai materiale, ci mai ales duhovnicești”, a mai spus Înaltpreasfinția Sa.

Lucrarea iubirii

Mitropolitul Olteniei a arătat că noua biserică edificată în incinta spitalului este rodul unei lucrări comune: „Biserica aceasta, pe care am construit-o cu ajutorul lui Dumnezeu și cu sprijinul tuturor binefăcătorilor, este o lucrare a iubirii creștine”.

„Îl felicităm pe părintele slujitor pentru osteneala depusă, îi binecuvântăm pe toți binefăcătorii care au sprijinit ridicarea acestui sfânt lăcaș și adresăm întreaga noastră apreciere personalului medical care slujește cu dăruire pe cei aflați în suferință”.

La finalul evenimentului, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a acordat mai multe distincții pentru cei care au sprijinit construirea noului lăcaș de cult.

Foto credit: Mitropolia Olteniei