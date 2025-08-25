Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Icoana Sf. Ilie Lăcătușu de la Catedrala Națională, realizată de strănepoata sa, absolventă de Arte Frumoase

Chipul Sfântului Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu din icoana care va fi amplasată în pronaosul Catedralei Naționale a fost realizat chiar de o strănepoată a sfântului, Andreea Daria Guran.

Protos. Ioan Meiu instalat Superior al Așezămintelor Românești și Reprezentant al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și fost Reprezentant al Patriarhiei Române în Țara Sfântă, l-a instalat sâmbătă pe Protos. Ioan Meiu ca nou Superior al Așezămintelor Românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan și Reprezentant al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

Mitropolia Moldovei și Bucovinei strânge fonduri ca să ofere rechizite și burse pentru 665 de copii

Dacă treci prin Palas Mall din Iași între 20 august și 14 septembrie, nu ocoli Târgul Excelsior pentru Școală, organizat de Librăriile Sedcom Libris în atriumul centrului comercial. Vei avea ocazia să faci și o faptă bună.

În curând, prima ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Basarabia de Sud: Cadru pentru dialog, reflecție și prietenie

Episcopia Basarabiei de Sud va organiza, în perioada 28–31 august 2025, la Cahul, prima ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși (ITO) din Basarabia de Sud.

Grupurile psaltice Tronos și Tronos Junior vor cânta la Suceava în sprijinul victimelor inundațiilor din județ

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților organizează miercuri, 27 august, Concertul Caritabil de Muzică Bizantină „Uniți pentru Bucovina!”. Fondurile strânse vor fi direcționate integral, în semn de solidaritate și dragoste frățească, către victimele inundațiilor de la finele lunii iulie.

