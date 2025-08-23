Mitropolia Moldovei și Bucovinei strânge fonduri ca să ofere rechizite și burse pentru 665 de copii

Dacă treci prin Palas Mall din Iași între 20 august și 14 septembrie, nu ocoli Târgul Excelsior pentru Școală, organizat de Librăriile Sedcom Libris în atriumul centrului comercial. Vei avea ocazia să faci și o faptă bună.

Organizatorii, în parteneriat cu Fiideajutor.ro, Platforma Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, strâng fonduri pentru a asigura burse și rechizite pentru 665 de elevi și studenți talentați sau proveniți din familii numeroase din județele Botoșani, Iași și Neamț.

Prin intermediul Platformei Fapte Bune a Mitropoliei, vizitatorii târgului sunt invitați să se alăture Programului Educațional „Bursierii Sfintei Parascheva” prin donații în rechizite sau bani, care vor ajunge la tinerii sprijiniți de Biserică.

Pentru a încuraja solidaritatea, toți cei care donează la târg vor putea participa la o tombolă caritabilă. Premiul oferit constă într-un ghiozdan cu rechizite din partea Librăriilor Sedcom Libris și 3 cărți pentru copii oferite de Fiideajutor.ro.

Printre Bursierii Sfintei Parascheva se numără elevi și studenți dedicați, olimpici, campioni, dar și copii proveniți din familii numeroase.

Pe lângă rezultatele lor școlare remarcabile, acești tineri se implică în acțiuni de voluntariat și proiecte educaționale, dovedind că viitorul comunității se construiește prin muncă, credință și solidaritate.

Târgul Excelsior pentru Școală aduce împreună elevi, părinți, profesori și întreaga comunitate pentru a celebra începutul de an școlar printr-o ofertă bogată de cărți, manuale, auxiliare, enciclopedii, dicționare, rechizite școlare, jocuri educative și creative.

Sub mottoul actualei ediții (a 12-a) – „Curiozitatea deschide drumul către cunoaștere”, vizitatorii vor descoperi o adevărată „librărie uriașă”, deschisă zilnic între orele 10:00 și 22:00, cu promoții speciale și surprize atractive.

Foto credit: Fiideajutor.ro