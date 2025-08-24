Grupurile psaltice Tronos și Tronos Junior vor cânta la Suceava în sprijinul victimelor inundațiilor din județ

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților organizează miercuri, 27 august, Concertul Caritabil de Muzică Bizantină „Uniți pentru Bucovina!”. Fondurile strânse vor fi direcționate integral, în semn de solidaritate și dragoste frățească, către victimele inundațiilor de la finele lunii iulie.

Vor cânta:

Grupul Psaltic „Tronos” al Patriarhiei Române, dirijat de Arhid. Mihail Bucă;

Grupul Psaltic Tronos Junior, dirijat de Ioan Balaban;

Grupul Psaltic „Dimitrie Suceveanu”, dirijat de Arhid. Ilie Leonte.

„Prin intermediul acestei manifestări, Biserica își reafirmă misiunea de a uni rugăciunea cu fapta, arta cu filantropia, în duhul cuvintelor Mântuitorului: Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții”, transmite Pr. Ciprian Blaga, Consilier eparhial la Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Evenimentul caritabil este organizat la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina.

Concertul începe la ora 20:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava, iar intrarea este liberă.

Sursa foto: Nova TV