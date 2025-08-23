Icoana Sf. Ilie Lăcătușu de la Catedrala Națională, realizată de strănepoata sa, absolventă de Arte Frumoase

Chipul Sfântului Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu din icoana care va fi amplasată în pronaosul Catedralei Naționale a fost realizat chiar de o strănepoată a sfântului, Andreea Daria Guran.

„Gestul este, în același timp, un dar al generației de azi către cea de ieri și o mărturie că sfințenia nu se pierde în negura timpului, ci renaște în fiecare gest prin care o cinstim”, transmite pe Facebook echipa de comunicare de la Catedrala Națională.

„Sfântul Ilie Lăcătușu, pentru mine, este ca un unchi și un sprijin nevăzut, iar în timpul realizării acestei icoane am simțit mereu ajutorul și binecuvântarea lui”, a declarat Andreea Daria Guran pentru Basilica.ro.

„Fiecare pas, fiecare piesă de mozaic a fost așezată cu emoție, rugăciune și recunoștință pentru puterea pe care am primit-o de sus. De aceea, mi-aș dori să nu-mi fie atribuit mie meritul pentru lucrarea obținută”, a subliniat ea.

Tânăra a absolvit Universitatea Națională de Arte București și face parte de aproximativ doi ani din echipa de pictori a Catedralei Naționale. Își dorește să continue activitatea în domeniul Artei sacre.

Printre icoanele în mozaic la care a mai lucrat pentru Catedrala Națională se numără și cea a Sfintei Mucenițe Daria, ocrotitoarea sa (foto jos).

Donează pentru pictură

Online, direct pe site-ul pictamcatedrala.ro, selectând unul dintre cele două butoane, care vă vor direcționa spre secțiunea de plată cu cardul în moneda aleasă de dumneavoastră, LEI sau EURO.

Direct la orice unitate de cult din cadrul Bisericii Ortodoxe Române urmând a primi chitanță personalizată cu mențiunea „Pentru pictura Catedralei Naționale”.

Prin SMS la 8822 cu mesajul Pictura în valoare de 2 EUR (nu se aplică TVA) valabil în: Vodafone, Orange și Telekom.

Prin depunere de numerar sau virament bancar în următoarele conturi BCR ale Patriarhiei Române:

Cont pictura în lei: RO91RNCB0075004895030395

Cont pictura în euro: RO64RNCB0075004895030396

Cont pictură în dolari: RO26RNCB0075004895030110

Prin redirecționarea a până la 3,5% din impozitul pe venit, completând formularul 230.

Alte informații despre pictură

Tel.: 0799.887.955

Email: [email protected]

Vezi și:

Foto credit: Facebook / Catedrala Națională