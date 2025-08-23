Protos. Ioan Meiu instalat Superior al Așezămintelor Românești și Reprezentant al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și fost Reprezentant al Patriarhiei Române în Țara Sfântă, l-a instalat sâmbătă pe Protos. Ioan Meiu ca nou Superior al Așezămintelor Românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan și Reprezentant al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie arhierească în biserica Reprezentanței Românești de la Ierusalim.

Slujba a inclus trei momente speciale: citirea mesajului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, prin care s-a confirmat numirea noului Superior; rugăciunea de hirotesie, moment de mare încărcătură duhovnicească; și încredințarea toiagului păstoresc, simbol al puterii de slujire, al grijii părintești și al responsabilității.

De asemenea, a fost înmânată și candela prin care, an de an, Lumina Sfântă a Învierii ajunge de la Sfântul Mormânt din Ierusalim în România – un semn al continuității acestei tradiții.

Binecuvântare pentru slujire cu folos

La ceremonie au participat membri ai corpului diplomatic românesc acreditat în Israel, părinți slujitori de la așezămintele din Ierusalim și Ierihon și de la Biserica Sfântului Mormânt, pelerini români în Țara Sfântă.

„Părintele Protosinghel Ioan Meiu a fost preot la Reprezentanța Patriarhiei Române, deci cunoaște realitățile și dificultățile misiunii în Țara Sfântă”, a declarat Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul pentru Trinitas TV.

„Va continua această slujire aici, încercând să mențină aprinsă candela românească de rugăciune la Sfintele Locuri și să primească pelerinii români.”

„Urăm Părintelui Protosinghel Ioan Meiu o slujire cu folos, să intensifice activitățile din Țara Sfântă și să reprezinte cu cinste Patriarhia Română și pe Părintele Patriarh Daniel cu bucurie și binecuvântare!” a spus ierarhul.

Despre Protos. Ioan Meiu

Protos. Ioan Meiu activează la Reprezentanța Patriarhiei Române din Ierusalim de peste un deceniu, timp în care a fost atât eclesiarh al Bisericii Așezământului Românesc, cât și Secretar-șef al Reprezentanței.

A intrat în monahism în anul 2008, la Mănăstirea „Sfântul Ioan Rusul” din județul Giurgiu. Este doctor în Teologie al Universității din Craiova. A mai slujit la Mănăstirea Schitul Darvari din București și la Catedrala Patriarhală.

Foto credit: Facebook / Biserica Ortodoxă Română din Ierusalim