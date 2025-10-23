Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

5 știri importante de miercuri, pentru ca tu să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Revista „Binele de știut”: Luna septembrie 2025

În Patriarhia Română, anul bisericesc a început cu slujba de Te Deum, oficiată în bisericile din întreaga țară. Luna aceasta, când se împlinesc 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Biserica s-a bucurat și de proclamarea locală a Sfântului Sofian de la Antim.

Declarații de presă: Cum se va desfășura slujba de Sfințire a Catedralei Naționale și când au acces pelerinii în altar

Părintele Consilier Patriarhal Adrian Agachi, Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, a susținut o conferință de presă împreună cu reprezentanții instituțiilor de ordine publică din Capitală. Au fost clarificate detalii referitoare la măsurile de siguranță și condițiile de acces la Sfințirea picturii Catedralei Naționale.

Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, impresionată de activitatea Mitropoliei Basarabiei

Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Excelența Sa Iwona Piórko, a efectuat, marți, o vizită oficială la Reședința Mitropoliei Basarabiei, unde a fost primită de Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor.

Biserica vine în ajutorul pelerinilor de la Sfântul Dimitrie cel Nou: Zeci de mii de pachete cu mâncare și apă vor fi distribuite

Pelerinii care vor veni să-l cinstească pe Sfântul Dimitrie cel Nou vor fi sprijiniți de sectoarele social-filantropice ale Administrației Patriarhale din cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

Restricții de circulație în Capitală cu ocazia Sfințirii Catedralei Naționale

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat miercuri ce restricții de circulație vor avea loc cu ocazia evenimentului Sfințirii Catedralei Naționale.

