Restricții de circulație în Capitală cu ocazia Sfințirii Catedralei Naționale

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat miercuri ce restricții de circulație vor avea loc cu ocazia evenimentului Sfințirii Catedralei Naționale.

Restricțiile vor fi aplicate duminică, 26 octombrie, în intervalul orar 00:00 – 22:00, pentru buna desfășurare a evenimentului.

Conducătorii auto sunt rugați să evite zona și să folosească rutele alternative indicate de Brigada Rutieră.

Lista arterelor rutiere care vor fi închise este următoarea:

Bd. Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției (ambele sensuri);

Calea 13 Septembrie, între Bd. Libertății și Piața Arsenalului (ambele sensuri);

Libertății, între Splaiul Independenței și Bd. Regina Maria;

Națiunile Unite, între Splaiul Independenței și Str. Izvor;

Izvor, între Bd. Națiunile Unite și Piața Arsenalului;

B.P. Hașdeu, între Splaiul Independenței și Str. Izvor;

Dr. Nicolae Staicovici, între Str. Izvor și Str. Dr. Pasteur;

Dr. Alexandru Vitzu, între Str. Izvor și Str. Dr. Ion Ghiulamila;

Mihail Cioranu, între Șos. Panduri și Calea 13 Septembrie;

Ion Popescu-Gopo, între Piața Arsenalului și Str. Sirenelor;

Uranus, între Calea 13 Septembrie și Str. Sabinelor.

Programul sfințirii Catedralei Naționale poate fi consultat aici.

Sursă foto: Ministerul Afacerilor Interne