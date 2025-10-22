Restricții de circulație în Capitală cu ocazia Sfințirii Catedralei Naționale

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat miercuri ce restricții de circulație vor avea loc cu ocazia evenimentului Sfințirii Catedralei Naționale.
Restricțiile vor fi aplicate duminică, 26 octombrie, în intervalul orar 00:00 – 22:00, pentru buna desfășurare a evenimentului.
Conducătorii auto sunt rugați să evite zona și să folosească rutele alternative indicate de Brigada Rutieră.
Lista arterelor rutiere care vor fi închise este următoarea:
- Bd. Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției (ambele sensuri);
- Calea 13 Septembrie, între Bd. Libertății și Piața Arsenalului (ambele sensuri);
- Libertății, între Splaiul Independenței și Bd. Regina Maria;
- Națiunile Unite, între Splaiul Independenței și Str. Izvor;
- Izvor, între Bd. Națiunile Unite și Piața Arsenalului;
- B.P. Hașdeu, între Splaiul Independenței și Str. Izvor;
- Dr. Nicolae Staicovici, între Str. Izvor și Str. Dr. Pasteur;
- Dr. Alexandru Vitzu, între Str. Izvor și Str. Dr. Ion Ghiulamila;
- Mihail Cioranu, între Șos. Panduri și Calea 13 Septembrie;
- Ion Popescu-Gopo, între Piața Arsenalului și Str. Sirenelor;
- Uranus, între Calea 13 Septembrie și Str. Sabinelor.
Programul sfințirii Catedralei Naționale poate fi consultat aici.
