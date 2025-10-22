Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, impresionată de activitatea Mitropoliei Basarabiei

Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Excelența Sa Iwona Piórko, a efectuat, marți, o vizită oficială la Reședința Mitropoliei Basarabiei, unde a fost primită de Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor.

Întâlnirea a avut loc într-o atmosferă deschisă și cordială, fiind dedicată unui dialog privind teme de interes comun, potrivit Mitropoliei Basarabiei. Discuțiile au vizat în special contextul social și religios din Republica Moldova, precum și rolul Mitropoliei Basarabiei și al Bisericii Ortodoxe Române în susținerea parcursului european al țării.

Mitropolitul Petru a subliniat importanța sprijinului oferit de instituțiile europene în dezvoltarea proiectelor sociale, educaționale și culturale din cadrul Mitropoliei, precum și a celor derulate la nivelul Republicii Moldova.

Potrivit acestuia, contribuția Uniunii Europene a avut un impact semnificativ asupra îmbunătățirii calității vieții, consolidării educației, dezvoltării asistenței sociale și protejării patrimoniului cultural și spiritual.

Mitropolia Basarabiei susține valorile europene

În cadrul discuțiilor, reprezentanții Mitropoliei Basarabiei au reafirmat sprijinul pentru valorile europene fundamentale, precum demnitatea umană, libertatea, solidaritatea și respectul pentru patrimoniul cultural și religios. Totodată, au menționat că integrarea europeană aduce oportunități importante pentru conservarea patrimoniului bisericesc, protejarea monumentelor de cult, promovarea educației teologice și accesarea de fonduri pentru dezvoltarea comunităților locale.

Un alt subiect abordat a fost combaterea propagandei politico-religioase, care, potrivit celor prezenți, poate distorsiona percepția publică asupra valorilor europene și a relației dintre Uniunea Europeană și cultele religioase. Atât Ambasadoarea UE, cât și Mitropolitul Basarabiei au evidențiat necesitatea unei cooperări mai strânse pentru promovarea adevărului, discernământului și responsabilității sociale.

Ambasadoarea Iwona Piórko a apreciat deschiderea și echilibrul Mitropoliei Basarabiei, precum și activitățile sociale, culturale și spirituale desfășurate de instituție, cu impact semnificativ asupra comunităților locale.

La finalul întrevederii, părțile au exprimat disponibilitatea de a continua dialogul și de a dezvolta o colaborare constructivă și durabilă, bazată pe valorile comune ale Bisericii și ale societății europene.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei

