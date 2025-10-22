Declarații de presă: Cum se va desfășura slujba de Sfințire a Catedralei Naționale și când au acces pelerinii în altar

Părintele Consilier Patriarhal Adrian Agachi, Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, a susținut o conferință de presă împreună cu reprezentanții instituțiilor de ordine publică din Capitală. Au fost clarificate detalii referitoare la măsurile de siguranță și condițiile de acces la Sfințirea picturii Catedralei Naționale.

Părintele Adrian Agachi a oferit câteva date din programul sfințirii și a clarificat pentru publicul larg conceptul, numele și istoricul Catedralei Naționale. De asemenea, a explicat în ce condiții vor avea acces pelerinii individuali care vor să treacă prin altar după sfințire.

Programul liturgic

Duminică, 26 octombrie 2025, la Catedrala Națională, un sobor de clerici condus de trei ierarhi din Capitală va oficia Sfânta Liturghie între orele 7:30 și 10:00.

Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, vor sfinți pictura între orele 10:30 și 12:30, împreună cu un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Accesul în piațeta și incinta Catedralei Naționale

Accesul în catedrală și în piațeta (pe esplanada) din jurul ei se va face începând cu ora 7:00 dimineața, fiind rezervat celor 2.500 de invitați oficiali care vor avea locuri în catedrală și celor peste 8.000 de credincioși veniți din eparhii în grupuri organizate, care vor participa la slujbă în piațetă.

Punctele de acces, în număr de trei, sunt intrarea principală, de lângă Paraclisul Catedralei Naționale, și alte două intrări din Strada Izvor.

Ceilalți credincioși vor putea participa la slujbă din zona de dincolo de gardul care înconjoară esplanada Catedralei: zona Pieței Arsenalului, Strada Izvor, Calea 13 Septembrie.

Pe aceste străzi și la nevoie și pe altele adiacente, traficul auto va fi închis. În zonă vor fi amplasate ecrane mari care vor prezenta desfășurarea slujbei filmată de Trinitas TV în interior.

De sâmbătă noapte și până duminică, la ora 22:00, poliția a impus restricții de trafic în zonă, iar polițiștii vor fi prezenți în zonă, pentru a asigura ordinea publică și fluidizarea traficului, a anunțat Comisarul-șef de Poliție Bogdan Gebauer.

„Poliția Română recomandă conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren”, a transmis el.

Maior Ana Maria Burchi, purtătoarea de cuvânt a Jandarmeriei Române, a anunțat că instituția va crea culoare speciale de acces menite să asigure buna desfășurare a întregului eveniment și va fi prezentă la fața locului începând de sâmbătă, 25 octombrie.

„Duminică, încă de la ora 6 dimineața, peste 800 de jandarmi se vor afla în dispozitivele de ordine, dispuși în punctele cheie pentru a oferi oamenilor îndrumările necesare”, a adăugat reprezentanta Jandarmeriei Române.

Când ne putem închina în altar

Pentru că închinarea și trecerea prin altar a celor peste 10.000 de invitați va dura până seara, credincioșii care vin individual vor putea sta la rând pentru a trece prin altar începând de duminică, 26 octombrie, ora 20:00, și până vineri, 31 octombrie, inclusiv.

În această perioadă, Catedrala Națională va fi deschisă zi și noapte în acest scop.

Catedrala Națională: istoricul ideii

„Dorința de a avea o Catedrală Națională a apărut prima dată în conștiința poporului român după încheierea Războiului de Independență”, a amintit Părintele Adrian Agachi, care a menționat că primul proiect legislativ în acest sens datează din vremea Regelui Carol I (1884).

„Anii au trecut, au apărut alte provocări: perioada Primului Război Mondial, a celui de-al Doilea Război Mondial, perioada de tristă amintire a comunismului ateu au împiedicat înfăptuirea acestui proiect măreț.”

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române a menționat că Mitropolitul Primat Miron Cristea, viitorul prim Patriarh al României, și Regele Ferdinand I au încercat să reia proiectul. Acesta s-a concretizat abia începând din 2005, când a fost identificat terenul.

În 2007 a fost sfințită piatra de temelie și a fost adoptată o lege specială referitoare la construirea sfântului lăcaș. Construcția a început efectiv în 2010, iar în 2018 a fost sfințit altarul de Patriarhul Daniel împreună cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu.

Denumire și semnificație

„Încă din anul 2016, s-a impus această denumire de Catedrală Națională, nu cea de Catedrală a Mântuirii Neamului, tocmai pentru a se elimina orice fel de interpretări greșite acordate acestei expresii”, a mai precizat consilierul patriarhal.

„Denumirea de Catedrala Mântuirii Neamului a fost utilizată în special de primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea. Sensul ei nu este acela de o mântuire petrecută în masă, ci se referea exclusiv la izbăvirea poporului român din vitregiile care avuseseră loc de-a lungul timpului.”

„Visul și planul acestei catedrale a pornit ca un gest de recunoștință față de eroii neamului românesc care se jertfiseră în cursul Războiului de Independență. Lor le datorăm nu doar recunoștință, le datorăm un sincer omagiu”, a adăugat Părintele Adrian Agachi.

Sfințirea picturii Catedralei Naționale „este un eveniment menit să unească, este un eveniment menit să ne asigure tuturor pacea, comuniunea și liniștea de care avem nevoie, nu doar ca oameni credincioși, ci și ca întreg popor, ca națiune”, a adăugat Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

„Ne bucurăm că Bunul Dumnezeu ne-a îngăduit să fim contemporani cu un astfel de eveniment atât de important, un eveniment unicat.”

Sfaturi pentru siguranță

La finalul briefingului de presă, Locotenentul Ana Covașniuc, ofițer Relații Publice la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (IGSU) „Dealu Spirii” București-Ilfov, a transmis mai multe sfaturi utile.

„Având în vedere numărul mare de participanți estimat, precum și condițiile meteorologice specifice acestei perioade, măsurile de siguranță personală și colectivă devin esențiale”, a spus reprezentanta instituției.

Ea le-a recomandat credincioșilor să poate haine călduroase și încălțăminte comodă și să aleagă pelerinele de ploaie în locul umbrelelor, care pot îngreuna circulația în zonele aglomerate.

Lumânările trebuie aprinse doar dacă este în apropiere un spațiu special amenajat.

„Evitați blocarea căilor de acces sau de evacuare. Lăsați aleile și zonele de circulație libere, pentru a permite intervenția rapidă a forțelor de ordine sau a echipelor de salvare în caz de nevoie. Vă rugăm să manifestați grijă sporită în zonele aglomerate”, a mai spus Locotenentul Ana Covașniuc.

Ea a adăugat că în aglomerație copiii nu trebuie lăsați nicio clipă nesupravegheați, iar persoanele vulnerabile trebuie protejate în mod special.

Catedrala Națională are două hramuri principale: Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor) și Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României.

