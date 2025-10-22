Biserica vine în ajutorul pelerinilor de la Sfântul Dimitrie cel Nou: Zeci de mii de pachete cu mâncare și apă vor fi distribuite

Pelerinii care vor veni să-l cinstească pe Sfântul Dimitrie cel Nou vor fi sprijiniți de sectoarele social-filantropice ale Administrației Patriarhale din cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

„Ca-n fiecare an, Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor va fi prezent pe Colina Bucuriei între 23 și 28 octombrie. Pe 23 octombrie, după pelerinajul Calea Sfinților ne vom instala împreună cu voluntarii de la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei București si vom căuta să fim sprijin celor care așteaptă sa se închine Sfantului Dimitrie cel Nou.

Am pregătit, împreună cu protoieriile, mâncare si apă pentru a le ușura așteptarea celor care au de stat ore la rând. Pachetele alimentare înseamnă sanvișuri, eugenii și biscuiți, la care se vor adăuga 30.000 de sticle de apă”, a explicat părintele Ionuț Tutea, de la Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Cu ocazia pelerinajului din acest an se va înregistra o premieră.

„In premieră, la pelerinaj va fi prezent un food-truck, care va oferi ceai cald celor care au nevoie să se încălzească, mai ales în timpul nopții”, a adăugat părintele Tutea la Trinitas TV.

Sprijin online pentru pelerini

O altă premieră este lansarea, de către Arhiepiscopia Bucureștilor, a unei platforme online destinate pelerinilor, care pune la dispoziție informații în timp real.

Mai precis, este vorba despre timpul de așteptare pentru închinarea la Sfintele moaște și unde se află capătul rândului.

Datele sunt actualizate cu ajutorul voluntarilor „Tineri în acțiune” ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, care sunt permanent alături de pelerini.

