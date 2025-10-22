Revista „Binele de știut”: Luna septembrie 2025

În Patriarhia Română, anul bisericesc a început cu slujba de Te Deum, oficiată în bisericile din întreaga țară. Luna aceasta, când se împlinesc 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Biserica s-a bucurat și de proclamarea locală a Sfântului Sofian de la Antim.

În noul număr al revistei Binele de știut, vă invităm să descoperiți:

Articole dedicate proclamării locale a Sfântului Sofian de la Antim;

Galerii foto de la evenimente importante, dar și imagini cu mozaicul Catedralei Naționale;

Sfințiri și predici ale ierarhilor;

Cele mai apreciate materiale grafice din luna septembrie;

Noutăți din diaspora ortodoxă;

Și multe altele.

De ce o revistă bazată pe conținut deja publicat?

Revista Agenției de știri Basilica oferă o retrospectivă clară și coerentă a lunii trecute, reunind articole publicate pe site și pe social media. Deși este disponibilă doar în format digital, aspectul minimalist transformă lectura într-un moment de liniște într-o lume digitală agitată.

Nu uita că majoritatea paginilor includ un cod QR. În lipsa unui alt dispozitiv, poate fi folosit și linkul inserat direct peste imaginea codului.

Descarcă revista, în format PDF.