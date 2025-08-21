Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate miercuri pe Basilica.ro.

Maica Domnului a fost cinstită printr-un festival de pricesne în Republica Moldova

Festivalul de pricesne „Maica Domnului – Bucuria sufletului meu” a avut loc marți în biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din orașul Leova, Republica Moldova.

Lucrările de construire a noii biserici din lemn „Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai” din Legnago continuă

Lucrările de construire a noii biserici din lemn „Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai” din Legnago continuă. În urma eforturilor susținute ale părintelui Ilie Daniel, anul trecut au fost inițiate demersurile pentru noul lăcaș de cult, începând cu turnarea fundației.

Episcopul Macarie i-a conferit distincția „Crucea Nordului”, preotului Radu Brînză, coordonator Pro Vita Iași

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, i-a conferit, marți, Ordinul „Crucea Nordului”, preotului Radu Brînză, coordonatorul Pro Vita Iași.

Biserica nu uită orfanii: Zece copii din Timiș proveniți din familii defavorizate au avut parte de o zi de neuitat la Timișoara

Zece copii din familii defavorizate au petrecut marți o zi plină de joacă și reflecție duhovnicească, organizată de Centrul de Studiu Biblic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din cadrul Protopopiatului Ucrainean din Lugoj.

Peste 10.000 de copii proveniți din medii defavorizate vor fi ajutați prin Festivalul INIMO de la Iași

Festivalul Internațional al Familiei, al Vieții și al Faptelor Bune „INIMO”, va avea loc la Iași, în perioada 30 – 31 august. Evenimentul caritabil, organizat de Asociația „Glasul Vieții”, este o ocazie de a schimba în bine viețile a peste 10.000 de copii proveniți din medii defavorizate.

