Maica Domnului a fost cinstită printr-un festival de pricesne în Republica Moldova

Festivalul de pricesne „Maica Domnului – Bucuria sufletului meu” a avut loc marți în biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din orașul Leova, Republica Moldova.

Potrivit Episcopiei Basarabiei de Sud, evenimentul a fost organizat în cadrul Protopopiatului Cantemirului și Tigheciului și a reunit grupuri parohiale din orașul Leova și din satele Cazangic, Toceni, Porumbești, Cupcui și Cania, care au adus înaintea credincioșilor cântări de laudă închinate Maicii Domnului.

În calitate de delegat al Preasfințitului Părinte Veniamin, a fost prezent părintele Petru Veste, consilier eparhial, care a transmis mesajul de binecuvântare, apreciere și recunoștință din partea Episcopului Basarabiei de Sud.

Părintele protopop Petru Andon a mulțumit ierarhului pentru binecuvântare și preoților pentru implicarea activă, subliniind în mod special prezența numeroasă a tinerilor și bucuria cântărilor aduse Maicii Domnului.

Întâlnirea s-a încheiat cu o agapă frățească, oferită cu sprijinul unor binefăcători locali.

Foto credit: Episcopia Basarabiei de Sud / Facebook