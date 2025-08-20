Biserica nu uită orfanii: Zece copii din Timiș proveniți din familii defavorizate au avut parte de o zi de neuitat la Timișoara

Zece copii din familii defavorizate au petrecut marți o zi plină de joacă și reflecție duhovnicească, organizată de Centrul de Studiu Biblic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din cadrul Protopopiatului Ucrainean din Lugoj.

Activitatea, desfășurată la Timișoara cu sprijinul voluntarilor și al comunității locale, a inclus trei momente importante: o vizită recreativă la ștrandul „Amazonia” din Timișoara, unde copiii s-au răcorit și s-au jucat în voie, un popas duhovnicesc la Catedrala Mitropolitană, unde fiecare a rostit o rugăciune de mulțumire, și o oprire la Iulius Mall, unde au luat masa, au primit înghețată și s-au bucurat de momente petrecute împreună.

Biserica nu lasă copiii orfani

Recunoscut pentru numeroasele acte caritabile înfăptuite de-a lungul timpului pentru copiii din Banat, Centrul de Studiu Biblic, fondat de ierom. Nicolae Danco, adună în fiecare lună numeroși participanți, ortodocși sau de alte religii, pentru cursuri gratuite de cateheză.

În jurul Mănăstirii Sf. Treime Pereu din Lugoj s-a format o adevărată comunitate de oameni care găsesc bucurie în a oferi familiilor vulnerabile șansa unei vieți decente, dăruind alimente, îmbrăcăminte, obiecte casnice, consultații medicale gratuite și clipe petrecute împreună prin rugăciune, prin vizionarea unui film sau prin contexte ce permit socializarea, dedicate îndeosebi persoanelor vârstnice din azile sau spitale, marcate de singurătate.

Ieromonah și psihoterapeut totodată, părintele Nicolae Danco ajută benevol numeroși oameni în înțelegerea emoțiilor, vindecarea traumelor, gestionarea fricilor și a tulburărilor sufletești. Prin activitățile organizate, părintele și voluntarii reușesc să aline sufletele celor aflați în grele încercări.

„Ceea ce ne-a marcat cel mai mult a fost nădejdea, siguranța și credința pe care le-am citit în ochii a câtorva copilași, care și-au pierdut recent părinții”.

„Am fost surprins de încrederea lor de a înota într-o apă adâncă, știind că există cineva care este alături de ei și în care își pot pune încrederea deplină în continuare – cineva care se îngrijește de binele lor”, a transmis pentru Basilica.ro ierom. Nicolae Danco.

Pace și nu război

În contextul războiului cu Ucraina, credincioșii și voluntarii români care frecventează Centrul de Studiu Biblic și Mănăstirea Sf. Treime Pereu, împreună cu strânsa comunitate de ucrainieni din jurul Lugojului, rostesc rugăciuni pentru pace.

Mărturiile voluntarilor

Printre voluntarii fideli ai Centrul de Studiu Biblic „Sfântul Ioan Gură de Aur” se află Lavinia Otescu, profesorii de religie Alin Nicolescu și Adrian Rotariu, care-și dedică timpul în educarea celor tineri și care desfășoară frecvent evenimente și momente de socializare prin care încearcă să prevină adicția digitală.

Pe lângă numeroasele drumeții și pelerinaje, cei doi profesori au fondat alături de părintele dirijor Cristian Rujoni Grupul de muzică psaltică „Triados”, din care fac parte studenți, teologi și mai mulți oameni pasionați de muzică bizantină.

Profesorii Alin Nicolescu și Adrian Rotariu împreună cu ierom. Nicolae Danco și-au propus ca după ziua petrecută la Timișoara să împartă rechizite copiilor vulnerabili din Lugoj și împrejurimi.

„Copiii din Tabăra Ortodoxă a Bucuriei au avut parte de o zi recreativă în orașul de pe Bega. Ne-am bucurat împreună de scăldat, de rugăciune și de momente frumoase care, nădăjduim, vor rămâne în sufletele lor”, a transmis prof. Alin Nicolescu, de la Școala Gimnazială „Eftimie Murgu” din Lugoj. „La final, copiii au plecat acasă cu zâmbete, amintiri și povești desprinse dintr-o zi dedicată solidarității”, a completat prof. Adrian Rotariu, coordonatorul voluntarilor.

Foto credit: Vicariatul Ortodox Ucrainean – Український Православний Вікаріат / Facebook