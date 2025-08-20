Lucrările de construire a noii biserici din lemn „Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai” din Legnago continuă. În urma eforturilor susținute ale părintelui Ilie Daniel, anul trecut au fost inițiate demersurile pentru noul lăcaș de cult, începând cu turnarea fundației.

Potrivit Episcopiei Ortodoxe Române din Italia Notizie, lucrările bisericii din lemn au fost executate conform graficului stabilit prin contractul semnat în data de 3 iunie 2024.

Au fost deja realizate fundația, structura de rezistență, pereții exteriori, turnul clopotniței și acoperișul, toate din lemn adus din România și prelucrat în ateliere tradiționale.

Momentul duhovnicesc de referință l-a constituit slujba de punere a pietrei de temelie, oficiată în data de 13 iulie 2024 de către Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, împreună cu un sobor de preoți.

La eveniment au participat europarlamentarul Florin Gheorghe Cârciu, reprezentanți ai Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, autorități locale și numeroși credincioși din comunitate.

Ce includ actualele lucrări?

Parohia „Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie” din Legnago a semnat, prin reprezentanții săi, un al doilea contract de finanțare, vizând amenajările interioare ale bisericii. Lucrările actuale includ: