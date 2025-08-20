Peste 10.000 de copii proveniți din medii defavorizate vor fi ajutați prin Festivalul INIMO de la Iași

Festivalul Internațional al Familiei, al Vieții și al Faptelor Bune „INIMO”, va avea loc la Iași, în perioada 30 – 31 august. Evenimentul caritabil, organizat de Asociația „Glasul Vieții”, este o ocazie de a schimba în bine viețile a peste 10.000 de copii proveniți din medii defavorizate.

Accesul la eveniment se face pe bază de invitație, obținută printr-o donație, iar fondurile colectate vor fi folosite pentru a-i pregăti pe copii pentru noul an școlar, oferindu-le îmbrăcăminte, rechizite și produse de igienă personală.

Evenimentul se va desfășura în Piața Palatului Culturii din Iași, unde vor fi organizate nu doar concerte și momente artistice, ci și ateliere dedicate copiilor beneficiari.

Festivalul promite să fie un spațiu al bucuriei, implicării și generozității, reunind artiști, voluntari și susținători ai binelui din întreaga țară.

Programul complet al celor două zile, precum și detalii despre artiștii și voluntarii implicați, pot fi consultate pe site-ul oficial al evenimentului, accesând următorul link.

Foto credit: Festivalul INIMO