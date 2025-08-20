Episcopul Macarie i-a conferit distincția „Crucea Nordului”, preotului Radu Brînză, coordonator Pro Vita Iași

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, i-a conferit, marți, Ordinul „Crucea Nordului”, preotului Radu Brînză, coordonatorul Pro Vita Iași.

Într-o ceremonie desfășurată la Centrul Episcopal din Stockholm, Suedia, PS Macarie i-a conferit distincția părintelui Radu Brînză, în semn de apreciere a „slujirii pastorale și a implicării deosebite în apărarea darului vieții”, după cum menționează Episcopia Europei de Nord.

Părintele Radu Brânză este unul dintre cei mai activi promotori ai mișcării pro viață în România.

Avortul: o experiență personală

În calitatea sa de coordonator al departamentului Pro Vita din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, părintele Radu Brînză s-a implicat în sprijinirea femeilor aflate în criză de sarcină, în educația tinerilor pentru responsabilitate și familie, precum și în campaniile naționale dedicate apărării vieții.

Preotul a mărturisit, în trecut, că el însuși este un supraviețuitor al unui avort, ceea ce l-a făcut să se implice în ajutorarea mamelor aflate în situații rele.

Părintele Brînză desfășoară, zilele acestea, mai multe cateheze și conferințe în parohiile Episcopiei Europei de Nord.

Foto credit: Episcopia Europei de Nord