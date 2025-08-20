Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ți-am pregătit 5 știri importante de marți, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Mănăstirea Timișeni își serbează hramul: Program

Mănăstirea Timișeni își serbează hramul de „Tăierea Capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul” și Aducerea Moaștelor Sf. Cuvios Calistrat.

A început Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova (ITOM) la Iași: Credința voastră este cea care va salva această națiune

A cincea ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Moldova (ITOM) a început, luni, la Iași. La evenimentul cu tema „Locul duhovnicului în viața tânărului” participă peste 1.500 de tineri din România, Republica Moldova și Ucraina.

Moaștele Sfintei Ana din Muntele Athos aduse în pelerinaj la parohia româno-americană din Los Angeles

Un fragment din moaștele Sfintei și Dreptei Ana, mama Fecioarei Maria și bunica Mântuitorului Hristos, au fost duse în pelerinaj duminică la parohia româno-americană „Sfânta Treime” din Los Angeles, statul american California.

Zece tineri americani au vizitat pentru prima dată mănăstirile din România

Zece tineri din cadrul Mitropoliei celor două Americi au participat în perioada 17–30 iulie, la Tabăra Heritage Trip, un proiect derulat de ROYA – Tineretul Ortodox Român din America – ce unește persoanele din diaspora și cultura ortodoxă românească.

Arhiepiscopia Sibiului și Asociația Crucii Roșii Bavaria (Germania) ajută persoanele cu dizabilități

Arhiepiscopia Sibiului în colaborare cu Asociația „Humanitare Hilfe” a Crucii Roșii Bavaria – filiala Neuburg-Schrobenhausen (Germania) ajută persoanele cu dizabilități, aflate în dificultate socială.

