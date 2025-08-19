A început Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova (ITOM) la Iași: Credința voastră este cea care va salva această națiune

A cincea ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Moldova (ITOM) a început, luni, la Iași. La evenimentul cu tema „Locul duhovnicului în viața tânărului” participă peste 1.500 de tineri din România, Republica Moldova și Ucraina.

Ediția din acest an a început la ora 12:00, la Catedrala Mitropolitană din Iași, de unde cei prezenți au mers la defilare prin centrul orașului.

A urmat o slujbă de Te Deum, unde oficialitățile centrale și locale au rostit alocuțiuni.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, le-a spus tinerilor că biruiesc răutatea lumii pentru că au o relație cu Dumnezeu, cu Cerul.

„Pentru faptul că locuiește în voi Cuvântul lui Dumnezeu, aveți o relație cu Cerul. Pentru aceasta sunteți tari și îl biruiți pe cel viclean, adică pe cel nesincer, pe cel care vă duce cu vorba, pe cel care vă așază pe orbite greșite. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă dăruiască puterea de a rămâne, cât mai mulți ani, așa cum vă percepem noi acum: cu mintea limpede, cu fața veselă și cu dorința de a face lucruri frumoase în viață”, a spus Mitropolitul Moldovei.

Credința tinerilor va salva națiunea

Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, a declarat că prezența tinerilor din capitala Moldovei este o binecuvântare pentru oraș.

„Este o mare binecuvântare atunci când mii de suflete tinere se adaugă sufletelor sfinților care au blagoslovit acest oraș și această țară. O lume fără credință este o lume fără rădăcini, o lume fără viitor; este ca un arbore care nu mai are sevă în el: stă în picioare, dar nu mai dă roade. Credința voastră este cea care va salva această națiune și îi va da un viitor”, a menționat Mihai Chirica.

Prof. dr. Liviu Maha, rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a felicitat Arhiepiscopia Iașilor pentru că a strâns atâția tineri împreună pentru un eveniment care depășește sfera duhovnicească și religioasă.

„Un astfel de eveniment oferă posibilitatea de a lega prietenii, de a vă cunoaște, de a interacționa și de a participa la activități comune. Este, așadar, un eveniment care depășește dimensiunea strict duhovnicească și religioasă”.

„În al doilea rând, duhovnicul desfășoară o activitate complementară părinților și profesorilor. Este vorba despre a înțelege care este locul duhovnicului în formarea voastră — nu doar profesională, ci și ca oameni. De aceea, este important să explorați această temă dincolo de interacțiunea socială și activitățile de socializare”, a declarat cadrul universitar.

Programul complet al ITOM 2025 este accesibil aici.

Foto credit: Oana Nechifor / Doxologia