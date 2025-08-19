Arhiepiscopia Sibiului și Asociația Crucii Roșii Bavaria (Germania) ajută persoanele cu dizabilități

Arhiepiscopia Sibiului în colaborare cu Asociația „Humanitare Hilfe” a Crucii Roșii Bavaria – filiala Neuburg-Schrobenhausen (Germania) ajută persoanele cu dizabilități, aflate în dificultate socială.

O delegație formată din șapte voluntari din Germania, condusă de Anton Gutmann, a fost primită luni, la Sibiu, de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, împreună cu consilierul social al Arhiepiscopiei, Gabriela Răduleț, și pr. Tiberiu Kiss.

Asociația germană a fost reprezentată de medicul Rodica Leporda, coordonator al acțiunii umanitare.

„Noi ne implicăm în activităţile de ajutor umanitar începând din 1990. Este o muncă ce înseamnă sute şi sute de ore pentru o echipă care este destul de mare în Germania şi care vine aici pentru distribuţie”, a transmis dr. Rodica Leporda.

„Încercăm din experienţele anterioare să luăm modele de cum putem organiza cel mai bine aceste acţiuni, suntem cunoscuţi în judeţul nostru pentru ajutoarele pe care le acordăm în România şi lumea este foarte binevoitoare”.

Ajutoare oferite persoanelor vulnerabile

Ajutoarele aduse în județul Sibiu includ paturi medicale pentru persoane cu deficiențe locomotorii, aparate de oxigen, seringi, scaune cu rotile, cârje, materiale de igienă, îmbrăcăminte, încălțăminte, bănci și scaune pentru elevi și materiale didactice.

Beneficiarii acestor donații sunt instituții și persoane din județul Sibiu:

căminele de bătrâni din Sibiu, Săliște și Agnita;

Școala Gimnazială nr. 2 din Sibiu și Școala Gimnazială din Brădeni;

copiii din localitatea Cașolț;

persoane aflate în grija serviciilor sociale ale Arhiepiscopiei.

Foto credit: Mitropolia Ardealului