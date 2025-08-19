Mănăstirea Timișeni își serbează hramul: Program

Mănăstirea Timișeni își serbează hramul de „Tăierea Capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul” și Aducerea Moaștelor Sf. Cuvios Calistrat.

Sfântul așezământ monahal va avea următorul program pentru zilele de joi și vineri:

Program:

Joi – 28 august

Ora 19:00 va avea loc Vecernia unită cu Litia, urmate de Privegherea de toată noaptea

Vineri – 29 august

Ora 9:00, Aducerea moaștelor Sf. Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova

Ora 9:30 – Sf. Liturghie

Ora 12:00 – Prezentarea Tomosului de canonizare și a icoanei Sf. Cuvios Calistrat

Scurt istoric al Mănăstirii Timișeni

Mănăstirea Timișeni, aflată la 10 km de Timișoara, a fost ctitorită în 1944 de Mitropolitul Vasile Lăzărescu.

Inițial, a funcționat ca metoc al Mănăstirii Partoș, într-un paraclis improvizat în interiorul unui imobil modest. În 1959, regimul comunist a desființat mănăstirea prin Decretul 410, clădirea fiind preluată de Ocolul Silvic.

Una dintre mărturiile cele mai valoroase despre istoria mănăstirii vine de la maica Gabriela, originară din județul Cluj, care a ajuns la Timișeni în 1957, la vârsta de 16 ani, și este în prezent cea mai vârstnică viețuitoare a așezământului.

Mănăstirea a fost reînființată în 1969 prin stăruința Mitropolitului Nicolae Corneanu, în condiții grele: fără uși, fără geamuri, cu ierni aspre.

Finalizarea lucrărilor

Biserica veche a fost finalizată în 1972. După 1990, numărul credincioșilor a crescut semnificativ, iar în 2002 a început construcția unei noi biserici, sfințită în 2013, realizată în stil tradițional bănățean.

Astăzi, Mănăstirea Timișeni este un loc de reculegere apreciat de timișoreni, mai ales în zilele de sărbătoare.

Complexul include biserici, chilii, spații pentru pelerini, ateliere, bibliotecă și o sală mare pentru activități. Totodată, zona a fost transformată într-un spațiu verde modern, cu alei largi.

Foto credit: Mitropolia Banatului