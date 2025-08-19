Moaștele Sfintei Ana din Muntele Athos aduse în pelerinaj la parohia româno-americană din Los Angeles

Un fragment din moaștele Sfintei și Dreptei Ana, mama Fecioarei Maria și bunica Mântuitorului Hristos, au fost duse în pelerinaj duminică la parohia româno-americană „Sfânta Treime” din Los Angeles, statul american California.

Moaștele provin de la Schitul „Sfânta Ana”, cel mai vechi din Sf. Munte Athos, dependent de Marea Lavră.

Au fost aduse pe continentul american de Arhim. Heruvim Aghiananitul, starețul Chiliei Teofililor din cadrul schitului.

Rugăciune adresată Sfintei Ana

Starețul athonit a oficiat Sf. Liturghie împreună cu un sobor din care au mai făcut parte părintele secretar eparhial Ștefan Drăgoi, părintele paroh Constantin Alecse și părintele coslujitor Viorel Visovan.

Liturghia a fost urmată de Paraclisul Sfintei Ana, iar credincioșii au cinstit moaștele sfintei.

Arhimandritul Heruvim a vorbit despre puterea rugăciunii inimii, despre nevoia de a trăi în curăție și smerenie și despre darurile ce se pogoară asupra celor care își pun nădejdea în Dumnezeu.

Ca un dar în plus, părintele secretar eparhial Ștefan Drăgoi a împărtășit celor prezenți binecuvântarea ungerii cu mir izvorât din icoana Maicii Domnului din Hawaii, o icoană făcătoare de minuni cunoscută în toată lumea ortodoxă”, a relatat parohul comunității.

„Atmosfera liturgică a fost străbătută de o profundă simțire a prezenței lui Dumnezeu, iar sufletele credincioșilor s-au umplut de har și pace.”

Semn al iubirii Maicii Domnului

„Această vizită a arătat încă o dată că, deși departe de țară și de vetrele monahale ale Ortodoxiei, credincioșii români din diaspora trăiesc în comuniune deplină cu Biserica cea vie, primind din belșug darurile duhovnicești ale Maicii Domnului și ale Sfinților Săi”, mai transmite părintele paroh Constantin Alecse.

„Credincioșii au primit această binecuvântare ca pe un semn al iubirii Maicii Domnului, care veghează și ocrotește turma Fiului său pretutindeni.”

Vizita Arhim. Heruvim Aghiananitul se înscrie într-un itinerariu duhovnicesc pe care starețul Chiliei Teofililor îl desfășoară în Statele Unite ale Americii, cu scopul de a strânge fonduri pentru refacerea chiliilor Schitului „Sfânta Ana” din Sfântul Munte Athos.

Biserica ortodoxă româno-americană din Los Angeles se află la adresa 3315 Verdugo Rd., Los Angeles, California 90065.

Foto credit: Parohia „Sf. Treime” Los Angeles