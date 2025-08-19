Zece tineri americani au vizitat pentru prima dată mănăstirile din România

Zece tineri din cadrul Mitropoliei celor două Americi au participat în perioada 17–30 iulie, la Tabăra Heritage Trip, un proiect derulat de ROYA – Tineretul Ortodox Român din America – ce unește persoanele din diaspora și cultura ortodoxă românească.

Tabăra a inclus un itinerar de peste 1.200 de kilometri, cu vizite la 10 mănăstiri și alte obiective culturale și religioase din România.

Programul a combinat participarea la slujbe, activități de voluntariat, drumeții, conferințe tematice și întâlniri duhovnicești.

Dialog și pelerinaj

Tinerii s-au întâlnit la Suceava, de unde au pornit spre Mănăstirea Putna, unde au fost găzduiți de obștea monahală și au participat la activități educative, conferințe și drumeții. Au vizitat Chilia Sfântului Daniil Sihastrul și Mănăstirea Sihăstria Putnei.

De asemenea, au avut un dialog Pro-Viață susținut de Teodora Paul, președinta Asociației Studenți pentru Viață din București.

Traseul a continuat cu vizite la Mănăstirea Nicula, Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” de la Piatra Fântânele, Schitul „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Găbud, Catedrala Mitropolitană din Cluj și Mănăstirea Oașa, unde tinerii au participat la pregătirile pentru hramul Sfântului Pantelimon și au desfășurat activități de voluntariat.

Ultimele zile

Ultimele zile ale taberei au inclus opriri la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, o drumeție la chilia Părintelui Arsenie Boca, vizitarea orașului Brașov și o scurtă oprire la Sibiu.

Tabăra Heritage Trip este o inițiativă anuală a organizației de tineret ROYA, menită să întărească identitatea spirituală și culturală a tinerilor români din diaspora.

Potrivit organizatorilor, aproximativ 60% dintre participanți au fost la prima lor tabără în România.

Foto credit: Mitropolia celor două Americi