Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate luni pe Basilica.ro.

Sfințirea unui paraclis al Mănăstirii Putna: Muncile agricole ale obștii, sub ocrotirea Maicii Domnului și a Sf. Trifon

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a sfințit duminică un paraclis al Mănăstirii Putna situat în comuna suceveană Gălănești, pe locul unde se află ansamblul gospodăresc-agricol al obștii. Sfântul lăcaș a fost pus sub ocrotirea Acoperământului Maicii Domnului și a Sf. Mucenic Trifon.

Episcopul Sălajului avertizează: Omul contemporan are un comportament la extreme, lipsit de echilibru

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a avertizat, duminică, asupra comportamentului omului contemporan, despre care a spus că se desfășoară la extreme, fără echilibru.

PS Ignatie: Cu cât mentalitatea este mai păcătoasă, cu atât convingerile omului sunt aproape imposibil de schimbat

Preasfințitul Părinte Ignatie a oficiat duminică Sfânta Liturghie în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Piața Sfatului, Brașov. În omilia rostită, Episcopul Hușilor a vorbit despre narcisismul din spatele unei mentalități construite pe certitudini.

PS Damaschin Dorneanul: Dumnezeu ne-a asumat, ne-a primit, ne-a iertat. Fii și tu, omule, la fel. Asumă-l pe fratele tău!

„Ne-a asumat, ne-a primit, ne-a iertat. Fii și tu, omule, la fel. Asumă-l pe fratele tău. Primește-l pe semenul tău. Îngăduie pe copilul tău, pe vecinul tău, pe fratele tău. Îngăduie-te pe tine, acceptă-te pe tine, schimbă ce poți schimba. Acceptă ce nu poți schimba. Să ne dea Dumnezeu discernământul să știm între cele două când să facem”, a explicat Preasfinția Sa.

Mitropolitul Teofan a sfințit biserica dintr-un sat unde cândva se slujea într-o sală de clasă

Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a sfințit duminică noua biserică parohială din Curagău, județul Iași. Este o mare realizare pentru comunitate, care, în primii ani, participa la slujbe într-o sală de clasă.

