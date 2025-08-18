Episcopul Sălajului avertizează: Omul contemporan are un comportament la extreme, lipsit de echilibru

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a avertizat, duminică, asupra comportamentului omului contemporan, despre care a spus că se desfășoară la extreme, fără echilibru.

În predica ținută cu ocazia Sfintei Liturghii slujite la parohia Rus, din comuna cu același nume din județul Sălaj, PS Benedict a menționat că oamenii trec de la patimă la apatie cu foarte mare ușurință.

„Aș îndrăzni să spun că avem un comportament care se desfășoară la extreme: când suntem în foc, adică trăim cu pasiune, suntem foarte pătimași, când suntem în apă, adică în opoziție, lipsiți de vlagă și ajungem la descurajare”, a explicat Episcopul Sălajului.

Preasfinția Sa a exemplificat cu o situație des întâlnită în viața tinerilor, când starea lor depinde de modul în care sunt recepționați pe rețelele de socializare.

„Când avem like-uri suficiente pe rețele, suntem în foc, suntem pătrunși de o trăire intensă și ni se pare că viața are sens. Iar când situația se schimbă, când nu mai avem admiratori, când nu mai suntem în centrul colectivului, trăim o stare de neliniște, ba chiar deznădăjduim. Când suntem plini de entuziasm, când suntem goi lăuntric. Este o situație, care îndrăznesc să spun, caracterizează omul contemporan”, a mai adăugat Episcopul Benedict.

PS Benedict s-a aflat la Rus pentru sărbătorirea a 700 de ani de atestare documentară a localității.

Cu această ocazie, Episcopul Sălajului a ținut și o slujbă de pomenire pentru eroii celor două războaie mondiale.

