Sfințirea unui paraclis al Mănăstirii Putna: Muncile agricole ale obștii, sub ocrotirea Maicii Domnului și a Sf. Trifon

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a sfințit duminică un paraclis al Mănăstirii Putna situat în comuna suceveană Gălănești, pe locul unde se află ansamblul gospodăresc-agricol al obștii. Sfântul lăcaș a fost pus sub ocrotirea Acoperământului Maicii Domnului și a Sf. Mucenic Trifon.

Rânduiala sfințirii a început în ajun, la slujba de Priveghere oficiată sâmbătă la Mănăstirea Putna, când au fost adăugată slujba înnoirii bisericii. Duminică după-amiază, au fost sfințite paraclisul, pictura și clopotele.

Sfințirea unei biserici, Botez și Înviere în același timp

„Toate cântările de înnoire ale bisericii poartă un vădit caracter pascal, căci ce poate să fie sfințirea unei biserici decât o dublă slujbă, Botez și Înviere în același timp?” a remarcat Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie.

„Botez, căci altarul pe care l-am curățat, l-am spălat, l-am împodobit, în care am pus moaște de sfinți mucenici, pecetluindu-l cu rugăciunile apostolilor, care stau în cele patru colțuri ale altarului, binecuvântându-l cu apă sfințită, cu Sfântul și Marele Mir, apoi aducând cele mai frumoase podoabe, punând Sfântul Chivoț, Sfeșnicele, Antimisul și Evanghelia, n-am făcut altceva decât să botezăm acest altar și tot simbolismul este cel al unui Botez tainic.”

Ierarhul i-a îndemnat pre credincioși ca, de fiecare dată vor participa la slujbă și vor privi pictura, să nu uite propria mărturie de credință, propriul angajament de la Botez.

Înaltpreasfinția Sa i-a mulțumit Arhiepiscopului Calinic al Sucevei și Rădăuților pentru binecuvântarea oferită ca să sfințească paraclisul, Arhimandritului Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna, și întregii obști.

„Atât de frumos spunea Părintele Dionisie din Sfântul Munte Athos: Monahii se roagă, golesc iadul ca să umple raiul. Mi-a rămas la inimă acest cuvânt, deci i-am îndrăgit pe călugări și mă rog ca Domnul să le sporească harul și puterea rugăciunii, ca și ei să aibă în continuare această râvnă pe care o au și călugării putneni, de a aduce binecuvântare și lumină într-o lume care este atât de mult lovită de războaie, de neînțelegere, de căderi, de neputințe și de păcat.”

Mângâiere pentru lucrătorii câmpului

„A avea un paraclis alături în arșița fizică a zilei, dar mai ales în arșița luptei cu patimile, este o binecuvântare”, a spus Arhim. Melchisedec Velnic. „Este mângâiere și pentru cei care vin să ne ajute la treburile câmpului.”

„Noi adesea ne obișnuim să vedem biserica – în mijlocul satului sau în cartierul de la oraș. Dar nu ne dăm seama ce înseamnă să nu ai biserica lângă tine.”

În acest sens, părintele arhimandrit a amintit momentul întoarcerii Aniței Nandriș la Mahala, regiunea Cernăuți, după 20 de ani de deportare în Siberia și 15 ani în care nu mai călcase într-o biserică.

Părintele Stareț a făcut un scurt istoric al construcției paraclisului și le-a mulțumit tuturor binefăcătorilor, dar și monahilor ostenitori de la gospodăria agricolă a obștii.

„Aș dori să mulțumesc părinților care au ascultarea la gospodăria agricolă. Nu este o ascultare ușoară, dar este o nevoință pe care o fac cu smerenie și multă sârguință. Iar acolo unde este ascultare jertfelnică, Dumnezeu revarsă harul Său. Și așa se împlinesc cuvintele din Pateric: Cel care îți face silă lui însuși în toate, acesta e monah”, a spus Arhim. Melchisedec Velnic.

Distincții

Slujba a fost urmată de o ceremonie de acordare de distincții. Au fost distinși atât binefăcătorii, cât și ostenitorii de la gospodăria agricolă a mănăstirii, astfel:

Ordinul „Crucea Bucovinei” pentru clerici

Protos. Pavel Niga;

Arhim. Teofil Obreja.

Ordinul „Crucea Bucovinei” pentru mireni

Gheorghe și Elena Schipor.

Ordinul „Mușatinii” pentru mireni

Atanasie Nistor;

Ionel și Rodica Murariu;

Nicolae și Elvira Prelipcean;

Florin și Elena Prelipcean;

Ionuț și Elena Vartic;

Vasile și Luminița Isopescu;

Iosif și Olga Loghin;

Vasile și Doina Andronache;

Dumitru Catarig;

Florin-Constantin Gavriliuc;

Ionel și Floarea-Lăcrămioara Balan;

Constantin și Luiza Rotar.

Despre paraclis

Piatra de temelie fost sfințită de Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în 13 iulie 2013. Lucrările au fost realizate de întreaga obște a Mănăstirii Putna, sub coordonarea Arhimandritului Melchisedec Velnic și cu ajutorul mai multor credincioși.

Proiectele bisericii și clopotniței au fost întocmite de arhitecții Gheorghe Bratiloveanu și Constantin Rabiniuc, iar pictura a fost realizată de Protos. Pavel Niga, viețuitor al mănăstirii.

Cu sfințirea paraclisului de la Gălănești s-a încheiat programul liturgic dedicat hramului istoric al Mănăstirii Putna din acest an.

În Anul Centenar al Patriarhiei Române, obștea își propune să finalizeze și să sfințească trei paraclise proprii aflate în lucru. Cel de la Gălănești a fost al doilea, primul fiind paraclisul Arhondarului „Sf. Nicolae” al mănăstirii, sfințit cu prilejul sărbătorii Sfântului Ștefan cel Mare.

Foto credit: Mănăstirea Putna