Mitropolitul Teofan a sfințit biserica dintr-un sat unde cândva se slujea într-o sală de clasă

Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a sfințit duminică noua biserică parohială din Curagău, județul Iași. Este o mare realizare pentru comunitate, care, în primii ani, participa la slujbe într-o sală de clasă.

La slujba de Sfințire și Sfânta Liturghie, oficiată de chiriarh împreună cu un sobor de clerici din eparhie, au participat membrii comunității liturgice locale, dar și zeci de familii și prieteni ai parohiei din împrejurimile municipiului Iași.

După înconjurarea bisericii și ungerea zidurilor cu Sfântul și Marele Mir, clericii au sfințit și pecetluit Sfânta Masă, apoi a fost oficiată Sfânta Liturghie.

Hristos ne cheamă în Biserica Sa

„Cunoscând Dumnezeu slăbiciunea noastră și puterea întunericului exercitată asupra noastră, a dat naștere Bisericii Sale, la care suntem cu toții chemați, precum Hristos Domnul a zis tatălui acelui tânăr bolnav: Aduceți-l la Mine, în Biserică!” a spus Înaltpreasfințitul Părinte Teofan.

„Hristos ne spune: Veniți la Mine, toți cei osteniți și împovărați, și Eu vă voi odihni pe voi”, a mai amintit Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, precizând că Domnul îl cheamă astfel „pe tot cel căzut, pe tot cel stăpânit de duhurile răutății acestei lumi”.

„În Biserică găsim, iubiți credincioși, loc de tămăduire pentru prea multele noastre răni, care sunt așezate adânc pe trupul și, mai ales, pe sufletul, mintea, cugetul și inima noastră”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

„De aceea zidim biserici, de aceea ne reînnoim, de aceea vă chemăm pe dumneavoastră să ne ajutați să înălțăm sfinte biserici, pentru ca să avem cât mai multe scări de pe pământ la Cer, pentru a primi putere din puterea Domnului, să luptăm împotriva ispitelor care vin de la trup, de la lume și de la diavol.”

Un loc unde Hristos Se jertfește

La final, părintele paroh Dragoș-Iunian Bălinișteanu le-a mulțumit tuturor celor care au sprijinit construirea bisericii.

„Astăzi, avem înaintea noastră un locaș în stil ștefanian, înzestrat cu pictură în tehnica fresco, catapeteasmă din lemn lucrată cu migală, icoane pictate pe lemn, sistem de încălzire, mobilier și toate cele necesare slujirii lui Dumnezeu”, a spus parohul.

„Dar mai important este faptul că avem un loc în care orice om poate să își plece capul și să își frângă inima înaintea Domnului oricând dorește. Avem un loc în care Hristos vine și Se jertfește, dăruindu-ne posibilitatea de a ne împărtăși cu Sfântul Său Trup și Preacinstitul Său Sânge.”

„Fiecare etapă a construcției a fost o dovadă că acolo unde există unitate și rugăciune, Dumnezeu lucrează minuni”, a mai spus Părintele Dragoș-Iunian Bălinișteanu.

Distincții pentru ctitori și sprijinitori

Mitropolitul Teofan i-a distins cu „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei” pe Părintele Paroh Dragoș Bălinișteanu și familia de ctitori Petru și Petronela Vicol, fii ai satului. Părintele Cristinel-Gheorghiță Severin a primit „Crucea Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv”, iar ctitorii și binefăcătorii comunității parohiale au primit biblii și distincții de vrednicie.

La final, participanții au putut să se închine în altar, conform unei tradiții unice din Biserica Ortodoxă Română.

Despre Parohia Curagău

Comunitatea este pusă sub ocrotirea Sfântului Ioan Botezătorul și a Sfințiilor Apostoli Petru și Pavel. După ce Părintele Dragoș Bălinișteanu și-a început păstorirea aici, la liturghia duminicală au început să participe constant și numeroși ieșeni dornici de evadare din agitația orașului.

Șantierul bisericii a fost inițiat de părintele Cristinel Severin de la Parohia „Sfântul Nicolae” Poieni, care a slujit o perioadă și la Curagău, iar construcția a fost definitivată de actualul paroh, Părintele Dragoș-Iunian Bălinișteanu, care a găsit zidurile bisericii realizate până la nivelul geamurilor.

Parohia Curagău este foarte activă în motivarea și mobilizarea tinerilor, pentru care a desfășurat constant programe în ultimii ani: oferire de rechizite, organizare de tabere și programe educative.

Părintele Dragoș Bălinișteanu, care a lucrat în trecut la Pro Vita Iași, și Preoteasa Daniela au împreună șapte copii, dintre care unul în ceruri, fiindcă a trăit doar câteva ore după naștere.

