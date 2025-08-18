PS Ignatie: Cu cât mentalitatea este mai păcătoasă, cu atât convingerile omului sunt aproape imposibil de schimbat

Preasfințitul Părinte Ignatie a oficiat duminică Sfânta Liturghie în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Piața Sfatului, Brașov. În omilia rostită, Episcopul Hușilor a vorbit despre narcisismul din spatele unei mentalități construite pe certitudini.

„Cu cât această mentalitate este una păcătoasă, cu atât încleierea omului în gândurile lui, în convingerile lui, în credința lui, este aproape imposibil de schimbat. În clipa în care cineva se instalează în niște certitudini care sunt eronate și crede că deține adevărul, este foarte greu să mișcăm ceva din mintea lui”.

Ce simbolizează muntele?

În cuvântul său, Preasfințitul Părinte Ignatie a explicat sensul Evangheliei vindecării copilului lunatic, a credinței care „mută munții”, referindu-se la munții mentalităților greșite, greu de schimbat, mai ales atunci când sunt înrădăcinate în orgoliu, trufie și narcisism.

„Sfântul Maxim Mărturisitorul ne spune că muntele despre care vorbește Hristos este de fapt mentalitatea omului. Așa cum nouă, rațional vorbind, natural și firesc, ne este imposibil să concepem că muntele poate fi mutat dintr-un loc în altul, la fel mentalitatea de care suntem dominați și pe care o avem deja formată și care ne structurează viața este enorm de greu ca să fie schimbată”, a explicat Preasfinția Sa.

Gândurile ne influențează viața

Episcopul a găsit o asemănare între psihologia modernă, filosofia stoică și Filocalie, anume că fiecare gând pe care-l avem ne influențează în bine sau rău viața și relațiile cu ceilalți.

„Gândurile noastre sunt cele care influențează viața, modul de a o înțelege, capacitatea de a sesiza ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Dacă aceste gânduri sunt afectate de păcat și mai ales de păcatul trufiei, este imposibil să schimbi un om orgolios”. „Este prea plin de sine, prea convins de părerile lui, despre care crede întotdeauna că sunt perfecte și că toți trebuie să țină cont de ele”, a punctat Preasfinția Sa.

Epoca narcisismului

Preasfințitul Părinte Ignatie a subliniat că o credință autentică, oricât de mică, poate transforma viața unui om dacă este însoțită de smerenie. Ierarhul a atras atenția asupra pericolului trufiei, pe care l-a numit „păcatul dezastrului personal, social și global”, arătând cum oamenii orgolioși devin imposibil de schimbat, incapabili să-și recunoască greșelile.

„Foarte rar se întâmplă ca un om orgolios, trufaș, să fie în punctul de a-și cere iertare, de a crede că a greșit. Aproape totdeauna crede că celălalt este cel care greșește și are pretenția să-și ceară iertare într-un anume fel și nu oricum, ci după mintea lui. Aceștia sunt oamenii egocentrici, dominați și afectați de păcatul narcisismului, care cred că totul pivotează în jurul a ceea ce ei gândesc”, a explicat episcopul.

„Constatăm cu toții că este imposibil să stăm lângă un astfel de om care este instalat, cum spune un gânditor creștin – Andrei Pleșu – în certitudini. Cu cât certitudinile sunt lipsite de consistență și de profunzime, foarte greu poate fi zgâlțâit din părerile lui, nu crede în nimic, el este suveran. Avem destui suveraniști foarte convinși de părerile lor, ca și cum nu ar greși niciodată”.

Recunoașterea erorii de judecată

Dacă oamenii ar avea credință cât un grăunte de muștar, ar putea muta munții mentalităților păcătoase și orgolioase. PS Ignatie subliniază nevoia profundă, atât în viața de familie, cât și în cea socială sau globală, de persoane smerite, care să aibă capacitatea de a discerne, chiar și atunci când greșesc.

„Putem greși enorm, îi putem răni pe cei din jur, dar să avem capacitatea, evaluându-ne, să spunem că am fost în eroare. Un dictator nu crede niciodată că greșește, nu crede că se poate afla în ipostaza celui ce are o eroare de judecată. Dictatorul este perfect, și avem câțiva dictatori în lumea noastră globală, foarte îndrăgostiți de propriul lor sine, de egoul lor încât nu mai au nevoie de părerile celor din jur”.

Smerenia invită la autoevaluare

„Smerenia ne invită întotdeauna la evaluare. Un om credincios este un om smerit. Observați în Sfânta Scriptură că toți cei care s-au apropiat de Hristos au fost foarte smeriți. Credința nu este altceva decât o expresie foarte văzută, concretă a smereniei din sufletul omului”.

Duminica Migranților Români

În încheiere, pr. protopop a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, transmis cu ocazia Duminicii Migranților Români, în contextul celebrării Centenarului Patriarhiei Române.

Duminica Migranţilor Români este celebrată în Patriarhia Română, începând cu anul 2009, în prima duminică după Adormirea Maicii Domnului (15 august). Sărbătoarea a fost adoptată la nivelul întregii Patriarhii de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române reunit în şedinţă de lucru, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Reşedinţa patriarhală.

Această celebrare a fost instituită prima oară în Mitropolia Moldovei începând cu anul 2006, la iniţiativa Patriarhului Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, când prima duminică după sărbătoarea împărătească a Adormirii Maicii Domnului a fost dedicată românilor care trăiesc peste hotare.

Anul 2025 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea, fiind un moment unic în istoria Bisericii Ortodoxe Române.

Foto credit: Episcopia Hușilor