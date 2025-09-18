Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut.

Proclamarea locală a canonizării Sf. Iraclie din Basarabia la Catedrala din Cahul

Miercuri, la Catedrala Episcopală „Sf. Ier. Dionisie și Sf. M. Mc. Dimitrie” din Cahul, a avut loc proclamarea locală a canonizării Sf. Iraclie din Basarabia.

Hram la Mănăstirea Prislop: Sute de pelerini au venit să se închine la mormântul Sfântului Arsenie

Mănăstirea „Sf. Ioan Evanghelistul și Sf. Cruce” – Prislop și-a serbat hramul duminică. Sute de pelerini au venit să se închine la mormântul Sfântului Arsenie.

PS Nectarie a binecuvântat noua Catedrală Episcopală din Dublin

Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei a binecuvântat sâmbătă noua Catedrala Episcopală din Dublin.

Biblioteca Sfântului Sinod găzduiește un simpozion omagial dedicat Sfântului Sofian

Biblioteca Sfântului Sinod, de la Mănăstirea Antim, găzduiește joi, 18 septembrie, Simpozionul Omagial intitulat „Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, omul lui Dumnezeu în mijlocul cetății”.

Expoziție despre Centenarul Patriarhiei Române la Biblioteca Academiei: Arată buna cooperare dintre cele două instituții

Expoziția „Unitate națională și demnitate eclesială – Ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de patriarhie” a fost prezentată miercuri la Biblioteca Academiei Române.

