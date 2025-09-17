PS Nectarie a binecuvântat noua Catedrală Episcopală din Dublin

Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei a binecuvântat sâmbătă noua Catedrala Episcopală din Dublin.

Biserica Christ Church din Leeson Park a fost achiziționată de eparhie cu ajutorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și a sutelor de români care au contribuit cu donații.

Lăcașul de cult, care a aparținut comunității anglicane, a fost utilizat de Parohia românească „Înălțarea Sfintei Cruci” din anul 2005 până în februarie 2025, când proprietarii au decis vânzarea imobilului.

Redeschiderea lăcașului de cult

Cu ocazia ridicării la rangul de Catedrală Episcopală, Preasfințitul Părinte Nectarie a oficiat sâmbătă slujba Aghesmei mici, binecuvântând lăcașul de cult.

Preasfinția Sa a evidențiat cât de minunat lucrează Dumnezeu în viața noastră atunci când Îl chemăm cu credință sinceră și avem toată nădejdea în ajutorul Său. Citându-l pe părintele Constantin Galeriu, a arătat că „nimic nu este întâmplător, ci totul este proniator”.

Hramul Catedralei Episcopale

De sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, hramul lăcașului de cult, ierarhul a oficiat prima Sfântă Liturghie după redeschiderea bisericii.

Sute de credincioși români și irlandezi, precum și reprezentanți ai Ambasadei României în Irlanda, au participat la aceste momente istorice.

În cadrul slujbei, teologul Cristian Pasere, președintele Asociației Tinerilor Nepsis Irlanda și dirijorul corului eparhial Sfântul Roman Melodul, a fost hirotonit diacon pe seama capelei Centrului Eparhial „Sfântul Ioan Botezătorul” din Dublin.

La sfârșitul slujbei, Preasfinția Sa le-a mulțumit tuturor pentru ajutorul acordat în achiziționare bisericii, subliniind că lăcașul de cult va continua să fie loc de rugăciune, de unitate și de misiune pentru toți credincioșii.

Foto credit: Episcopia Irlandei și Islandei