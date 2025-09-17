Proclamarea locală a canonizării Sf. Iraclie din Basarabia la Catedrala din Cahul

Miercuri, la Catedrala Episcopală „Sf. Ier. Dionisie și Sf. M. Mc. Dimitrie” din Cahul, a avut loc proclamarea locală a canonizării Sf. Iraclie din Basarabia.

Ceremonia solemnă a avut loc la finalul Sfintei Liturghii oficiată de Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud, alături de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi.

Tomosul de canonizare a fost citit de Înalpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscop al Dunării de Jos.

În cuvântul său, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a amintit de faptul că Sfântul Apostol Andrei este ocrotitorul întregii Românii, inclusiv a sudului Basarabiei.

„Suntem foarte divizați și suntem puțini, nu suntem foarte mulți, însă suntem atât de pulverizați de lumea în care trăim, dar să rămânem de partea valorilor credinței ortodoxe, pe care le-am primit prin gura Sfântului Apostol Andrei, cel care a încreștinat pe strămoșii noștri și cel care a semănat gândul Evangheliei, aici, la Gurile Dunării”.

„Sfântul Apostol Andrei este ocrotitorul României, dar și al sudului Basarabiei, pentru că este ocrotitorul Dunării de Jos, iar altădată, eparhia noastră era unită aici, în această zonă”, a menționat Episcopul Veniamin.

Recunoștință pentru Patriarhul Daniel

PS Veniamin a mulțumit Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos și Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei.

„În această zi vreau să mulțumesc în mod special Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru binecuvântarea și purtarea de grijă părintească și dragostea pe care o are pentru Basarabia. De asemenea, vreau să mulțumesc Înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Petru al Basarabiei, care s-a bucurat foarte mult și în pofida programului foarte încărcat, Înalpreasfinția Sa s-a trezit de dimineață la ora 04:00, ca să fie la ora 08:00 la Cahul”.

„Vreau să mulțumesc Înalpreasfințitului Părinte Casian, care este părintele și fratele nostru, vecinul cu eparhia, dar totdeauna cu sufletul aici, la Cahul. Întotdeauna este cu inima deschisă să-i primească pe basarabenii care trec prin Galați”, a adăugat ierarhul basarabean.

Canonizarea Sfinților Iraclie și Alexandru din Basarabia a fost proclamată local și la Chișinău, pe 5 august. Canonizarea celor doi sfinți din Basarabia a avut loc în contextul Centenarului Patriarhiei Române și al Mitropoliei Basarabiei.

Proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinți a avut loc în data de 4 februarie la Catedrala Patriarhală, cu ocazia aniversării a 100 de ani de patriarhat.

