Expoziție despre Centenarul Patriarhiei Române la Biblioteca Academiei: Arată buna cooperare dintre cele două instituții  

Expoziția „Unitate națională și demnitate eclesială – Ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de patriarhie” a fost prezentată miercuri la Biblioteca Academiei Române.

În deschiderea evenimentului au susținut alocuțiuni: prof. ing. Nicolae Noica, Directorul Bibliotecii Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pr. prof. Mihail Săsăujan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și arhimandritul Policarp Chițulescu, Directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.

Profesorul Nicolae Noica a spus că ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie poate fi echivalentul religios al Marii Uniri.

„Se poate spune că înființarea în 1925 a Patriarhiei este echivalentul în plan religios al Marii Uniri. Unirii politice și administrative i-au urmat prin acest act de importanță istorică pentru destinul poporului român, unificarea în spirit a românilor din toate provinciile”.

Buna colaborare între Biserică și Academie

Președintele Academiei Române a evidențiat buna cooperare dintre Biserica Ortodoxă Română și Academia Română.

„Eu mă bucur că aceste două instituții ale noastre, Biserica și Academia, reușesc să colaboreze bine, chiar dacă pentru unii nu e bine, și să demonstreze că încrederea poporului român în Biserică, Armată și Academie e una justificată istoricește”.

Ioan-Aurel Pop a subliniat că Biserica și Academia pot oferi modele tinerei generații.

„În acest an jubiliar, la 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române autocefale din 1885, ridicarea ei la rang de patriarhie este urmarea unei tradiții istorice și al unui efort pe care marii oameni ai acestui stat le-au făcut și politic și religios”.

„De aceea cred că Biserica și Academia, mergând mână-n mână, vor putea da un exemplu bun inclusiv tinerilor care au nevoie de modele”.

Un secol de patriarhat

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a apreciat implicare instituțiilor statului în aniversarea unui secol de patriarhat românesc.

„Recunoașterea autocefaliei în anul 1885 și proclamarea bisericii noastre ca patriarhat la 4 februarie 1925 au oferit contextul unei lucrări a bisericii coerente și unitare”.

Episcopul vicar patriarhal a prezenta sinteza unui raport care reflectă cei 100 de ani de patriarhat.

„Această sută de ani de care v-am spus, 45 de ani au însemnat ani de prigoană și de luptă pentru supraviețuire pentru biserica noastră ca și pentru celelalte culte din România, înseamnă o realizare extraordinară”.

În continuare, părintele prof. Mihail‑Simion Săsăujan a făcut o sinteză a evenimentele care au inaugurat și definitivat actul de înființare a Patriarhiei Române.

Unitate națională și demnitate eclesială

Arhimandritul Policarp Chițulescu a reiterat colaborarea dintre Biblioteca Sfântului Sinod și Biblioteca Academiei Române.

„Expoziția pe care o deschidem astăzi dovedește buna și îndelungata colaborare dintre Patriarhia Română, respectiv Biblioteca Sfântului Sinod, și Academia Română, respectiv Biblioteca Academiei Române”.

Părintele a explicat ce înseamnă titlul expoziției.

„Prima sintagmă, cea de unitate națională, definește lucrarea Bisericii Ortodoxe Române în societatea românească, aceea de a uni pe oameni în jurul Evangheliei, iubirii și păcii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Biserica noastră participând intens la actele majore ale devenirii poporului român”. „Demnitatea eclezială, cea de a doua sintagmă, survine atunci când, conștienți de originea apostolică a creștinismului care sfințește pământul românesc, cinstim cum se cuvine Biserica, iar înălțarea ei în 1925 la rang de Patriarhie, tocmai acest lucru a urmărit”.

Cu această ocazie a fost prezentat volumul intitulat „Albumul întronizării primului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea”.

Expoziția va fi deschisă până în data de 2 octombrie și poate fi vizitată gratuit.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu