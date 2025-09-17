Biblioteca Sfântului Sinod găzduiește un simpozion omagial dedicat Sfântului Sofian

Biblioteca Sfântului Sinod, de la Mănăstirea Antim, găzduiește joi, 18 septembrie, Simpozionul Omagial intitulat „Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, omul lui Dumnezeu în mijlocul cetății”.

Printre vorbitori se numără Înalpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfințitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum, Protosinghelul Vicențiu Oboroceanu, preoții Constantin Coman și Gheorghe Holbea și mulți alții.

Programul prevede trei sesiuni de comunicări, începând cu ora 09:00 și până la ora 18:30.

Iată programul integral:

Sesiunea 1 de comunicări: 09:00 – 12:00, moderată de pr. Constantin Coman:

Înalpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos: Părintele Sfânt Sofian – iconar mărturisitor al îndumnezeirii, al răbdării și al păcii din inimă, din iadul Lagărului de la Salcia (1962 – 1964), în lumina bunătății Părintelui Ceresc;

Preasfințitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum: Abouna Sofian, om al luminii taborice;

Protosinghel Vicențiu Oboroceanu – titlu rezervat;

Lansarea celor două volume: „Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, Viața și Învățăturile” și „Predici și cuvântări” ale Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim;

Discuții.

Sesiunea a 2-a de comunicări: 13:00 – 15:30, moderată de Prof. Marius Vasileanu:

Pr. Constantin Coman: Cuviosul Sofian de la Antim ca părinte duhovnicesc;

Pr. Ioan Sauca : Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian, ziditor de suflete;

Adrian Petcu: Părintele Sofian Boghiu în atenția organelor de represiune. Secvențe biografice;

Mesajul Arhim. Nectarie Gherman: Amintiri din vizita Sfântului Sofian în Basarabia;

Pr. Gheorghe Holbea : Cuviosul Sofian, mărturisitor al Rugului Aprins;

Discuții.

Sesiunea a 3-a de comunicări: 16:00 – 18:30, moderată de Pr. Gheorghe Holbea: