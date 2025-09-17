Hram la Mănăstirea Prislop: Sute de pelerini au venit să se închine la mormântul Sfântului Arsenie

Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” – Prislop și-a serbat hramul duminică. Sute de pelerini au venit să se închine la mormântul Sfântului Arsenie.

Sfânta Liturghie a fost oficiată la altarul exterior al așezământului monahal de Episcopul Andrei al Covasnei și Harghitei, Episcopul Nestor al Devei și Hunedoarei, și Arhiereul vicar Gherontie Hunedoreanul al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Preasfințitul Părinte Andrei a explicat că Sfintei Cruci i se cuvine cinstire și închinare deoarece este simbolul iubirii și ascultării lui Hristos față de Tatăl, a morții Lui de bunăvoie pe Sfânta Cruce, este semnul biruinței prin Înviere asupra păcatului și asupra puterilor întunericului.

„Sfânta Cruce este așezată pe turla sfintelor biserici, pe catapetesme, la răspântii de drumuri sau purtată la gât de fiecare credincios ca păzitoare și mărturie a credinței în Hristos, Cel ce a sfințit-o prin moartea Sa”, a subliniat ierarhul.

Episcopul Nestor a adresat un cuvânt de mulțumire soborului de arhierei, preoți și diaconi care au săvârșit Sfânta Liturghie, stavroforei Veniamina Lazăr, stareța mănăstirii, și pelerinilor.

La finalul slujbei, ierarhii și soborul de clerici s-au închinat la mormântul Sfântul Arsenie de la Prislop, a cărui proclamarea locală a canonizării va avea loc în data de 28 noiembrie, conform Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Foto credit: Episcopia Devei și Hunedoarei