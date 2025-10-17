Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Unde va fi altarul de vară al Catedralei Naționale (PDF)

Marile sărbători adună mii de persoane pentru Sfânta Liturghie, după cum s-a putut observa în recentul pelerinaj la Sfânta Parascheva de la Iași, unde aproximativ 30.000 de oameni au asistat la slujba oficiată la un altar exterior.

Citește mai mult.

IPS Ioachim s-a rugat împreună cu copiii beneficiari ai serviciilor socio-educaționale oferite de o parohie băcăuană

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a vizitat joi Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Bacău, unde a binecuvântat, la început de an școlar, activitățile desfășurate la Centrul de zi „Sfântul Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail”.

Citește mai mult.

PS Nichifor Botoșăneanul, recunoștință pentru sărbătoarea Sf. Parascheva: Odihnă sufletească, oprire din grijile noastre

„Un cuvânt de mulțumire adus lui Dumnezeu pentru bucuria acestui praznic, pentru odihna pe care ne-o pune înainte, o odihnă sufletească ce presupune și o oprire din grijile noastre, pentru a pătrunde în noi lumina și taina pe care Dumnezeu o pune înaintea noastră, taina binelui”, a spus Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, miercuri seară, la finalul pelerinajului la moaștele Sf. Parascheva.

Citește mai mult.

PS Teofil Trotușanul în dialog cu tinerii teologi din eparhie

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a participat miercuri la un dialog cu tinerii din eparhie, studenți la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Dumitru Stăniloae” din Iași.

Citește mai mult.

Catedrala Națională, în pragul sfințirii: Se finalizează Icoana Dreptului Judecător

Sfințirea Catedralei Naționale a intrat în linie dreaptă: peste doar zece zile, românii vor putea participa la slujba de târnosire, care va fi oficiată de Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic.

Citește mai mult.