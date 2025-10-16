PS Nichifor Botoșăneanul, recunoștință pentru sărbătoarea Sf. Parascheva: Odihnă sufletească, oprire din grijile noastre

„Un cuvânt de mulțumire adus lui Dumnezeu pentru bucuria acestui praznic, pentru odihna pe care ne-o pune înainte, o odihnă sufletească ce presupune și o oprire din grijile noastre, pentru a pătrunde în noi lumina și taina pe care Dumnezeu o pune înaintea noastră, taina binelui”, a spus Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, miercuri seară, la finalul pelerinajului la moaștele Sf. Parascheva.

„Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu, spune Domnul prin cuvântul Scripturii”, a continuat ierarhul.

„Opriți-vă, adică, din toată truda, din toate grijile pe care le aveți, multe dintre ele legitime, multe inutile, dar opriți-vă și nădăjduiți, căci atunci când Îl cunoașteți pe Dumnezeu și lucrarea Lui în lume, veți vedea și cum lucrează El în viața voastră, ușurând aceste griji și, prin purtarea Lui de grijă, ne arată că au un rost încercările ce vin asupra noastră.”

„Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi, pentru că sfinții au știut să facă din această oprire o atenție care rămânea și în vremea lucrării lor, și în vremea trudei lor, și în vremea agoniselilor necesare acestei vieți”, a adăugat Preasfinția Sa.

„Această pildă, această înțelegere încercăm să o dobândim atunci când venim în număr mare la Sfânta Parascheva: acest mod de viață, de nădăjduire în Dumnezeu, de a trăi împreună cu Domnul nu doar la ceas de sărbătoare, ci în fiecare clipă a vieții noastre.”

300.000 de pelerini au participat la hram

Părintele episcop vicar le-a mulțumit, în numele Mitropolitului Teofan al Moldovei și Bucovinei, voluntarilor și ostenitorilor care au ajutat la organizarea pelerinajului.

La ora 19:30, moaștele sfintei au fost returnate în Catedrala Mitropolitană din Iași, marcând încheierea hramului Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Pelerinii s-au putut închina în continuare toată noaptea, sfântul locaș rămânând deschis până la ultimul pelerin. Este prima dată în istoria pelerinajului când s-a recurs la această măsură, pentru a nu întrista niciun închinător.

La bunul mers al pelerinajului a contribuit personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, coordonat de Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău.

Aproximativ 300.000 de persoane s-au închinat la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și au participat la manifestările liturgice în perioada 9-15 octombrie 2025.

Foto credit: Doxologia.ro / Pr. Silviu Cluci