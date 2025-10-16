IPS Ioachim s-a rugat împreună cu copiii beneficiari ai serviciilor socio-educaționale oferite de o parohie băcăuană

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a vizitat joi Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Bacău, unde a binecuvântat, la început de an școlar, activitățile desfășurate la Centrul de zi „Sfântul Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail”.

Ierarhul a fost însoțit de Părintele Eugen-Ciprian Ciuche, Protoiereu de Bacău, Părintele Ciprian-Mihai Olteanu, secretarul Prototoieriei Bacău, de preoții slujitori ai parohiei, Pr. paroh Aurel Cîrlan, Pr. Marian Gliga și Pr. Mihai-Flavius Balaban, precum și de Arhid. Alexandru Oprea, slujitor la Catedrala Arhiepiscopală din Roman și Inspector eparhial la Sectorul Social-Filantropic și de Misiune al eparhiei.

Momentul a inclus „Rugăciunea elevului” rostită de copii, Rugăciunile de mulțumire și binecuvântare pentru copii, părinți și cadre didactice rostite de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, și binecuvântarea cu agheasmă a celor prezenți și a sălilor centrului socio-educațional al parohiei.

Copiii au primit în dar Imnul acatist intitulat „Odă Sfintei Mucenițe Filoteea, prietena și ocrotitoarea copiilor”, alcătuit de Părintele Arhiepiscop Ioachim, iar cadrele didactice au primit câte o icoană reprezentând-o pe Sf. Cuv. Parascheva, ocrotitoarea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Părintele Paroh Aurel Cîrlan a mulțumit ierarhului pentru dragostea pe care o arată față de copii și tineri, iar Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim i-a felicitat pe copii, pe părinții și pe dascălii lor, precum și pe preoții slujitori ai parohiei.

Prin intermediul Centrului socio-medical și cultural-educațional, Parohia „Sf. Trei Ierarhi” din Bacău oferă o platformă integrată de șase servicii sociale, desfășurând următoarele programe de asistență:

Centrul de zi pentru copii „Sf. Ier. Dionisie Erhan”, în cadrul căruia aproximativ 100 de copii participă zilnic la activități socio-educaționale;

Centrul catehetic „Buna Vestire”;

Centrul pentru vârstnici „Sf. Ioachim și Ana”;

Cabinetul psihologic „Sf. Ier. Vasile de Ostrog”;

Cabinetul medical „Sf. Ier. Spiridon” și „Sf. Ier. Vasile cel Mare”;

Centrul educațional de șah „Gambit”.

Tot în cadrul acestui Așezământ își desfășoară activitatea și Asociația „Treime de Arhierei” Bacău, care anul acesta, în data de 1 septembrie, a semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu Consiliul Județean Bacău pentru proiectul social „Nimeni singur – O comunitate construită între copii și vârstnici”, finanțat în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului