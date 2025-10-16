IPS Ioachim s-a rugat împreună cu copiii beneficiari ai serviciilor socio-educaționale oferite de o parohie băcăuană

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a vizitat joi Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Bacău, unde a binecuvântat, la început de an școlar, activitățile desfășurate la Centrul de zi „Sfântul Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail”.

Ierarhul a fost însoțit de Părintele Eugen-Ciprian Ciuche, Protoiereu de Bacău, Părintele Ciprian-Mihai Olteanu, secretarul Prototoieriei Bacău, de preoții slujitori ai parohiei, Pr. paroh Aurel Cîrlan, Pr. Marian Gliga și Pr. Mihai-Flavius Balaban, precum și de Arhid. Alexandru Oprea, slujitor la Catedrala Arhiepiscopală din Roman și Inspector eparhial la Sectorul Social-Filantropic și de Misiune al eparhiei.

Momentul a inclus „Rugăciunea elevului” rostită de copii, Rugăciunile de mulțumire și binecuvântare pentru copii, părinți și cadre didactice rostite de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, și binecuvântarea cu agheasmă a celor prezenți și a sălilor centrului socio-educațional al parohiei.

IPS Ioachim i-a binecuvântat joi, 16 octombrie 2025, pe copiii beneficiari ai activităților socio-educaționale din Parohia „Sf. Trei Ierarhi” Bacău. Foto: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

Copiii au primit în dar Imnul acatist intitulat „Odă Sfintei Mucenițe Filoteea, prietena și ocrotitoarea copiilor”, alcătuit de Părintele Arhiepiscop Ioachim, iar cadrele didactice au primit câte o icoană reprezentând-o pe Sf. Cuv. Parascheva, ocrotitoarea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Părintele Paroh Aurel Cîrlan a mulțumit ierarhului pentru dragostea pe care o arată față de copii și tineri, iar Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim i-a felicitat pe copii, pe părinții și pe dascălii lor, precum și pe preoții slujitori ai parohiei.

Prin intermediul Centrului socio-medical și cultural-educațional, Parohia „Sf. Trei Ierarhi” din Bacău oferă o platformă integrată de șase servicii sociale, desfășurând următoarele programe de asistență:

  • Centrul de zi pentru copii „Sf. Ier. Dionisie Erhan”, în cadrul căruia aproximativ 100 de copii participă zilnic la activități socio-educaționale;
  • Centrul catehetic „Buna Vestire”;
  • Centrul pentru vârstnici „Sf. Ioachim și Ana”;
  • Cabinetul psihologic „Sf. Ier. Vasile de Ostrog”;
  • Cabinetul medical „Sf. Ier. Spiridon” și „Sf. Ier. Vasile cel Mare”;
  • Centrul educațional de șah „Gambit”.
IPS Ioachim binecuvântează un copil cu deficiențe de vedere la Biserica „Sf. Trei Ierarhi” din Bacău. Foto: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

Tot în cadrul acestui Așezământ își desfășoară activitatea și Asociația „Treime de Arhierei” Bacău, care anul acesta, în data de 1 septembrie, a semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu Consiliul Județean Bacău pentru proiectul social „Nimeni singur – O comunitate construită între copii și vârstnici”, finanțat în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

