Unde va fi altarul de vară al Catedralei Naționale (PDF)

Marile sărbători adună mii de persoane pentru Sfânta Liturghie, după cum s-a putut observa în recentul pelerinaj la Sfânta Parascheva de la Iași, unde aproximativ 30.000 de oameni au asistat la slujba oficiată la un altar exterior.

La astfel de momente, Sfânta Liturghie de la Catedrala Națională va putea fi oficiată la altarul exterior, facilitând participarea cât mai multor oameni.

Altarul de vară va fi amenajat la nevoie în fața pridvorului principal al Catedralei Naționale, unde Sfânta Liturghie poate fi oficiată în aer liber. În piațeta de la intrarea în catedrală pot asista la slujbe aproximativ 23.000 de persoane.

Porticurile și pridvoarele Catedralei Naționale

Accesul principal în Catedrala Națională se face printr-un pridvor monumental, cu arcade, situat în partea de vest, care, împreună cu porticurile laterale și cu cele ce conturează esplanada, constituie o parte definitorie din ansamblul arhitectural al Catedralei.

Arhitectura Catedralei reprezintă o sinteză între tradiție și contemporaneitate, armonizând elemente arhitecturale din diferite zone ale României (ocnițe moldave, pridvoare brâncovenești și turnuri zvelte transilvane), precum și elemente de monumentalitate de la unele catedrale occidentale, ținând seama că, în zilele noastre, o mare parte a diasporei române se află în Occident. Conformarea în plan a ansamblului reprezintă caracterul liturgic-misionar subliniat de tematica acestei opere de arhitectură.

Pridvorul de la intrarea principală, situat pe latura de vest, impresionează prin dimensiunile sale și prin eleganța arcadelor. Acesta nu are doar un rol funcțional, de protecție a intrării, ci și unul simbolic, de primire și de pregătire a credincioșilor pentru intrarea în spațiul sfânt al bisericii.

Exonartexul median, vestibul sau foyer, este conceput ca o extensie a pridvorului în forma unui pridvor închis, simbolizând comuniunea liturgică și ospitalitatea caracteristică spiritualității românești. Alte trei pridvoare deschise există în părțile de est, de sud și de nord ale Catedralei Naționale.

Porticurile laterale, de nord și de sud, sunt structuri anexe, extinse în secvențe de coloane, menite să delimiteze spațiul liturgic exterior, implicând o arie construită de 5.159,20 metri pătrați și un volum de 28.712 metri cubi.

Aceste clădiri marchează conturul Sfântului Altar de vară al Catedralei Naționale. Porticurile curbate dinspre sud-vest și nord-vest, care însumează 2.079,60 metri pătrați și un volum de construcții de 15.285,60 metri cubi, marchează intrarea principală în incinta ansamblului Catedralei.

Tipologia coloanelor din pridvoarele Catedralei Naționale omagiază una dintre cele mai remarcabile creații arhitecturale ale artei naționale: stilul arhitecturii neoromânești. Acesta reprezintă o reinterpretare a arhitecturii brâncovenești, prin prelucrarea cu ornamente vegetale a bazelor coloanelor, stilizarea organică a faldurilor din piatră ce drapează coloanele și structura delicată a sculpturii volutelor și frunzelor de acant ale capitelului.

Rădăcina simbolică a frunzelor de acant, alese ca model decorativ, este legată de simbolul vieții veșnice, planta devenind în timp un element fundamental în reprezentarea renașterii și Învierii, nu întâmplător situată la baza și în partea superioară a coloanelor, ca simbol al susținerii întregii zidiri.

Materialele folosite în construcția pridvoarelor și porticurilor, precum piatra și betonul armat, asigură durabilitatea și monumentalitatea ansamblului, proiectat să reziste timp de secole, mărturie a credinței și a identității naționale românești.

„Această Catedrală trebuie să fie un simbol arhitectural al supremului moment liturgic, cel al Euharistiei, al împărtășirii cu Hristos, Unul din Sfânta Treime. De aceea se impune reprezentarea printr-o configurație simbolizând «POTIRUL». Cupa potirului va cuprinde deci edificiul Catedralei în care se vor săvârși Sfintele Taine. În centrul cupei înălțându-se biserica, aceasta va avea ca semn al menirii sale misionare, înălțătoare, turla Pantocratorului, încununată cu crucea latină. Piciorul potirului, care simbolizează iubirea infinită a Sfintei Treimi care cuprinde întreg universul creat, va fi reprezentat prin lampadare dispuse în formă de elipsă, semn al lucrării misionare a Bisericii, îndemnul său către credincioși la smerenie și pocăință, dar și chemarea oamenilor la comuniunea eternă cu Dumnezeu. Aceste două brațe luminoase ale piciorului potirului vor delimita incinta în care, la marile sărbători, credincioșii vor putea urmări oficierea Sfintei Liturghii în exteriorul Catedralei”.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

