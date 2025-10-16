PS Teofil Trotușanul în dialog cu tinerii teologi din eparhie

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a participat miercuri la un dialog cu tinerii din eparhie, studenți la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Dumitru Stăniloae” din Iași.

Întâlnirea s-a desfășurat în grădina Catedralei Mitropolitane Vechi din Iași, cu ocazia începutului noului an universitar și a hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Scopul acestei întâlniri a fost acela de a întări legătura dintre ierarh și tinerii teologi.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a subliniat importanța studiului academic temeinic ca fundament al formării teologice, dar și necesitatea participării active la viața liturgică a Bisericii, prin Euharistie, pentru ca pregătirea intelectuală să fie dublată de o creștere duhovnicească autentică.

Preasfinția Sa a evidențiat că adevărata formare a studentului teolog se desăvârșește prin împletirea cunoașterii teoretice cu trăirea concretă a credinței.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului i-a îndemnat pe tinerii teologi să trăiască cu bucurie viața de student, să rămână ancorați în valorile credinței ortodoxe și să fie, prin exemplul lor, mărturisitori ai iubirii lui Hristos în lume.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului