Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ți-am pregătit 5 știri importante de miercuri, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

La ce să fii atent înainte de a intra în Catedrala Națională: Porticurile, piațeta și turlele (PDF)

În doar 11 zile vei putea fi martorul sfințirii mari a Catedralei Naționale. Această slujbă va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și de Patriarhul Daniel. Începând cu ziua de duminică, 26 octombrie 2025, credincioșii vor avea posibilitatea să intre în Catedrală și să se închine chiar în sfântul altar până la finalul lunii.

Sfânta Parascheva a fost cinstită la Mănăstirea Dobrești, ctitoria Patriarhului Daniel

În ziua prăznuirii Sfintei Cuvioase Parascheva, Mănăstirea Dobrești și-a serbat hramul. Așezământul monahal este ctitorit de Părintele Patriarh Daniel pe vremea când era Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

Sfințire la singurul așezământ monahal din Episcopia Maramureșului care are hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit, marți, slujba de sfințire a Schitului „Sfânta Cuvioasa Parascheva de la Iași”, singurul așezământ monahal din eparhie care are acest hram.

Festivalul „Din inimă de român” la o parohie din Toscana: Tradițiile românești apreciate de primarul localității

Parohia „Învierea Domnului” din Massa, regiunea Toscana, a organizat duminică o nouă ediție a Festivalului „Din inimă de român”, prilej în care primarul localității, Francesco Persiani, și-a exprimat aprecierea față de tradițiile și valorile păstrate de comunitatea românească.

Cum a dăruit un preot clujean moștenirea familiei: Copiii bolnavi incurabil vor primi alinare la Centrul „Sf. Hristofor”

Efainlacluj.ro prezintă povestea Părintelui Emanuel Komives, care a donat un teren moștenire de familie pentru construirea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sf. Hristofor” din Sânnicoară, comuna Apahida, județul Cluj.

