Festivalul „Din inimă de român” la o parohie din Toscana: Tradițiile românești apreciate de primarul localității

Parohia „Învierea Domnului” din Massa, regiunea Toscana, a organizat duminică o nouă ediție a Festivalului „Din inimă de român”, prilej în care primarul localității, Francesco Persiani, și-a exprimat aprecierea față de tradițiile și valorile păstrate de comunitatea românească.

Sărbătoarea, ajunsă deja la a patra ediție, a devenit o frumoasă tradiție a comunității, oferind prilejul de a păstra legătura cu valorile și obiceiurile din țară.

Programul artistic a cuprins cântece populare și ușoare românești, precum și dansuri tradiționale din diferite regiuni ale României, interpretate de copii și tineri din parohie. Atmosfera a fost una de bucurie și comuniune, iar seara s-a încheiat cu o masă festivă cu bucate tradiționale românești.

Evenimentul s-a bucurat și de prezența Monseniorului Mario Vaccari, Episcop de Massa Carrara-Pontremoli, care a adresat un cuvânt de binecuvântare participanților.

Sărbătoarea a fost un prilej de bucurie și comuniune pentru întreaga comunitate ortodoxă românească din zonă, reafirmând legăturile de prietenie și respect reciproc dintre români și italieni.

Foto credit: Episcopia Italiei