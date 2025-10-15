Cum a dăruit un preot clujean moștenirea familiei: Copiii bolnavi incurabil vor primi alinare la Centrul „Sf. Hristofor”

Efainlacluj.ro prezintă povestea Părintelui Emanuel Komives, care a donat un teren moștenire de familie pentru construirea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sf. Hristofor” din Sânnicoară, comuna Apahida, județul Cluj.

Construit în timp record de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, centrul va fi inaugurat joi, 16 octombrie.

„Cea care a fost cu inițiativa donării terenului e mama mea, Șoimița Mirela Komives. Ideea donației a luat naștere cu gândul la impecabila îngrijire medicală și spirituală de care tata s-a bucurat în ultimele lui clipe de viață”, a relatat Părintele Emanuel.

Tatăl său a fost internat la celălalt centru de paliație al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, unde a fost tratat cu multă dragoste și profesionalism.

„Întâlnirea cu Managerul Centrului, Părintele Bogdan Chiorean, mi-a prins foarte bine în acea perioadă dificilă. Nu știam atunci că acea întâlnire se va transforma într-o prietenie trainică, pentru care îi sunt recunoscător Domnului”, a spus Părintele Emanuel Komives.

O decizie a întregii familii

Preotul mărturisește că nu vedea realizabil prea curând centrul, dar a donat terenul din toată inima.

„E adevărat, de când a venit pe lume fetița noastră, apartamentul în care locuim ne-a cam rămas mic”, mărturisește el. „Dar, chiar dacă aș fi putut construi o casă, cândva, acolo, sunt mai împăcat că terenul a rodit spre a fi un loc de alinare.”

El a subliniat că decizia de a dona terenul a fost luată foarte firesc de familie și fără ezitări. În acest sens, preotul apreciază atitudinea soției, care a fost cu totul aliniată la decizie.

Cum a fost pus sub ocrotirea Sf. Hristofor

Ctitorul a mai explicat pentru publicația clujeană și alegerea ocrotitorului instituției: „Hristofor înseamnă purtător de Hristos.” Numele i-a venit în minte în timp ce trecea cu mașina prin comuna Apahida. „Pur și simplu mi-a venit în minte imaginea Sfântului Hristofor, ce trece peste o apă un copil, ținându-l pe umeri.”

Preotul nu se sfiește să răspundă și la marea întrebare filosofică legată de necesitatea acestui centru dedicat suferinței copiilor.

„E foarte dificil să explicăm suferința celor inocenți. Boala lor, moartea lor… E unul dintre cele mai sensibile subiecte și îmi pare imposibil de creionat suferința în câteva cuvinte. Dar m-aș rezuma la a vă răspunde că Hristos e prezent în miezul suferinței, nu distant față de ea. E acolo, lângă patul celui ce suferă, fără a încerca să justifice ceva.”

„În fața marilor suferințe se tace. Prea multă vorbărie bruiază. În Nain, când s-a apropiat de cortegiul ce ducea la groapă singurul copil al unei femei văduve, Hristos se apropie de ea și-i spune doar atât: Nu plânge”, adaugă Părintele Emanuel Komives.

Recunoștință

Clericul le mulțumește pentru sprijin tuturor celor implicați și cu precădere Mitropolitului Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, „un om al proiectelor sociale”, Episcopului Benedict Vesa, care, în perioada în care a fost Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a fost Președintele Asociației eparhiale „Sfântul Nectarie”, în cadrul căreia funcționează cele două centre de paliație ale Arhiepiscopiei, și Părintelui Bogdan Chiorean, inițiatorul noului centru.

Servicii pentru beneficiari

Noua unitate medicală va oferi asistență medicală, spirituală, psihologică și socială pacienților minori cu boli cronice progresive, cu accentul pe ameliorarea simptomatologiei și redarea bucuriei și a unei copilării fără durere.

„Îngrijirile paliative pediatrice nu numai că privesc pacientul din punctul de vedere holistic, îngrijindu-se de partea somatică, psihică, socială și spirituală, dar cuprind și componenta familială, care, cel mai adesea, este afectată într-o manieră similară bolii pacientului”, explică Părintele Emanuel Komives.

Noul centru dispune de 19 saloane pentru 35 de copii, spații moderne de tratament, consultații și activități recreative, urmând să devină un centru de referință pentru medicina paliativă pediatrică din regiune.

În ziua în care va fi inaugurat centrul, la Rotary Club Cluj-Napoca Hoia va avea loc un ⁠concert caritabil în beneficiul centrului, intitulat „Uniți prin Muzică – Donează o zi de viață”.

