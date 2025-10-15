Sfințire la singurul așezământ monahal din Episcopia Maramureșului care are hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit, marți, slujba de sfințire a Schitului „Sfânta Cuvioasa Parascheva de la Iași”, singurul așezământ monahal din eparhie care are acest hram.

În cuvântul său, Preasfințitul Părinte Iustin a explicat că alegerea Sfintei Parascheva de către acest așezământ monahal dar și de către bisericile din cuprinsul Episcopiei arată legăturile dintre Transilvania, Maramureș și Moldova.

„Mai avem în cuprinsul Eparhiei noastre încă 12 biserici, special biserici monument istoric, care sunt închinate Sfintei Cuvioase Paraschiva. Asta însemnând înțelegerea legăturilor pe care Transilvania și Maramureșul le-a avut întotdeauna cu Moldova”.

„De aceea, în vechime, în urmă cu 300 sau 400 de ani, de exemplu, biserica din Sat Sugatag, biserica din Desești, biserica din Poienile Izei, monument istoric de mare valoare, toate monumente istorice de mare valoare, și-au luat drept ocrotitoare pe Sfânta Cuvioasă Maica Parascheva tocmai pentru a proteja și a apăra credința ortodoxă și a afirma că suntem frați ortodocși cu cei din Moldova și cu cei din Țara Românească”, a evidențiat ierarhul.

Sfânta Parascheva a cunoscut inima acestui popor

PS Iustin consideră că evlavia poporului român pentru Sfânta Cuvioasă Parascheva este motivul pentru care, acum aproape 400 de ani, a rămas pe teritoriul locuit de români.

„De fapt, Sfânta Cuvioasă Parascheva, care a venit în Moldova la 1641, în timpul domnitorului Vasile Lupu, a venit la poporul român, pentru că este cea mai iubită și cea mai cinstită de către poporul român. Unicul popor ortodox care-o cinstește în mod deosebit și atât de intens și cu atâta dragoste este poporul român. Cred că de aceea a venit în România, cunoscând inima și credința acestui popor pe care îl iubește și-l ocrotește”, a adăugat Episcopul Maramureșului.

Schitul Strâmtura a fost construit pe un deal frumos, care se ridică din Valea Satului din localitatea Strâmtura, între anii 2001-2015, pe un loc sfințit, în anul 2000, de către vrednicul de pomenire Arhiepiscop Justinian.

Cu ocazia târnosirii, biserica schitului a primit hramul consacrat, „Sfânta Cuvioasă Maică Parascheva de la Iași”, iar Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a dăruit și al doilea hram, „Sfânta Teodora de la Sihla”, sărbătorită în 7 august.

Foto credit: Episcopia Maramureșului

