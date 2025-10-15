Sfânta Parascheva a fost cinstită la Mănăstirea Dobrești, ctitoria Patriarhului Daniel

În ziua prăznuirii Sfintei Cuvioase Parascheva, Mănăstirea Dobrești și-a serbat hramul. Așezământul monahal este ctitorit de Părintele Patriarh Daniel pe vremea când era Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, în prezența unui număr mare de credincioși veniți din Dobrești și din alte localități ale Banatului, alături de reprezentanți ai autorităților locale și județene.

La eveniment a luat parte și doamna profesoară Floarea Vișan-Ciobotea, sora Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Floare a smereniei

Înaltpreasfinția Sa a vorbit în predică despre Sfânta Cuvioasă Parascheva ca despre „o floare a smereniei, hrănită din roua rugăciunii și a postului”.

Mitropolitul Banatului a amintit că românii au salvat moaștele Sfintei de la profanare, iar de atunci le cinstesc cu credință:

„Sunt încredințat că Sfânta Cuvioasă Parascheva poartă neîncetat în rugăciunile ei neamul nostru românesc, așa cum îl poartă și ceilalți sfinți”.

Privind spre Catedrala Națională

Înaltpreasfinția Sa a amintit, de asemenea, unul dintre cele mai importante momente ale anului 2025 pentru Biserica Ortodoxă Română – sfințirea Catedralei Naționale:

„De Sfântul Dumitru, pe 26 octombrie, așa cum mănăstirea aceasta v-a avut oaspeți pe frățiile voastre, așa și Părintele Patriarh va avea oaspeți din toată țara la sfințirea măreței Catedrale a Neamului Românesc”.

Ctitorie patriarhală

Mănăstirea Dobrești a fost ctitorită la 9 iulie 2003 din inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, fiu al satului Dobrești.

În semn de evlavie față de Sfânta Parascheva și de recunoștință față de înaintașii locului, Preafericirea Sa a dăruit mănăstirii veșmântul care a acoperit moaștele Sfintei Parascheva de la Iași.

Sfințirea terenului pe care a fost ridicată biserica a avut loc la 23 octombrie 2005, iar lucrările de construcție au început la 1 iulie 2008.

Biserica, realizată în stil monahal moldovenesc și pictată în tehnica al fresco, impresionează prin dimensiuni: 39,3 metri lungime, 18 metri lățime la abside și 44 metri înălțime până la vârful crucii de pe turlă.

Lucrările interioare sunt în prezent în desfășurare, iar mănăstirea continuă să fie un loc de rugăciune și pelerinaj pentru credincioșii bănățeni.

Foto credit: Mitropolia Banatului