Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate luni pe Basilica.ro.

Slujba Privegherii în cinstea Sf. Sofian de la Antim. PS Varlaam: Dumnezeu ne-a dăruit bucuria de a avea un sfânt din zilele noastre

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a săvârșit, luni, Slujba Privegherii pentru Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, a cărui proclamare locală a canonizării va avea loc mâine.

Citește mai mult.

Altarul exterior al Mănăstirii Brusturi a fost sfințit de PS Nichifor Botoșăneanul

Altarul de vară al Mănăstirii „Sf. Cruce” Brusturi a fost sfințit duminică de Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor.

Citește mai mult.

PS Benedict a reprezentat Patriarhia Română la Conferința de Spiritualitate Ortodoxă de la Bose, Italia

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a fost delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României la ea de-a 31-a ediție a Conferinței Internaționale de Spiritualitate Ortodoxă, desfășurată la Mănăstirea Bose din Italia.

Citește mai mult.

A fost sfințită biserica românilor din Pescara, Italia: Cu săvârșirea sfințirii intrăm în veșnicie

Lăcașul de cult al Parohiei Ortodoxe românești din orașul Pescara, Italia, a fost sfințit sâmbătă. „Cu săvârșirea sfințirii intrăm în veșnicie, pentru că biserica este cerul pe pământ, dar și pământul în cer”, a subliniat Mitropolitul Iosif.

Citește mai mult.

Schimonahia Penelope Ianolide a trecut la Domnul

Schimonahia Penelope Ianolide, soția mărturisitorului Ioan Ianolide, a trecut la Domnul la vârsta de 100 de ani, a anunțat Mănăstirea Paltin Petru-Vodă.

Citește mai mult.